مؤتمر جوارديولا: نأمل تقديم أفضل نسخة من أنفسنا للوصول إلى نهائي دوري الأبطال

يأمل بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي أن يقدم فريقه أفضل نسخة ممكنة من أجل التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا من ملعب سانتياجو بيرنابيو.

ويستعد سيتي أن يحل ضيفا على ريال مدريد غدا الأربعاء في إياب نصف النهائي بعدما انتهى لقاء الذهاب بنتيجة 4-3 لوصيف الموسم الماضي.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي: "كايل ووكر تدرب معنا وسنقرر مشاركته غدا، سعيد بعودته، يحاول أن التنافس غدا".

وأضاف "جواو كانسيلو ليس مستبعدا أن يبدأ في مركز الظهير الأيمن، يؤدي بشكل جيد، سنرى موقف ووكر ونحدد".

وتابع "جون ستونز لن يسافر هو غير مستعد".

وعن اللعب في سانتياجو بيرنابيو قال: "اختبار ضخم، نحن محظوظون للذهاب إلى هناك. هذا يعني أننا في الدور نصف النهائي. نأمل تقديم أفضل نسخة من أنفسنا للوصول إلى النهائي".

وعن إمكانية تغيير اللاعبين أجاب قائلا: "نلعب من أجل الدوري الإنجليزي، نخوض مباراة كل 3 أيام، لا أريح اللاعبين، أنا قررت ذلك".

وردا على ثقة مودريتش في الوصول للنهائي قال: "كل شخص يظن إنه إذا لعب بشكل جيد سيتفوق على منافسه، هذا طبيعي".

وعن تشابه مباراتي الذهاب والإياب: "في تلك المباريات هناك لحظات للتحكم أكثر، واللعب أكثر على التحولات، الـ 90 دقيقة لن تكون متشابهة".

وواصل "الفريقان جيدان، رأينا ذلك الأسبوع الماضي، هم أبطال إسبانيا، ونحاول أن نكون الأبطال في إنجلترا، قلت الأسبوع الماضي نحن في نصف نهائي دوري الأبطال لنحاول بعدما وصلنا للموسم الثاني تواليا".

وأكمل عن إمكانية البدء بنفس الفريق: "لا أعلم ماذا سيحدث، الفريق سيحاول الفوز بالمباراة، هناك لحظات تتدرب بشكل سيء قبل المباراة وتقدم أداءً استثنائيا في المباراة أو العكس، هناك فرق تلعب بشكل جيد وتحتاج للتحسن".

وتابع "هي 180 دقيقة، سنحاول أن نقدم أفضل مما قدمنا في الذهاب دفاعيا، نحن نذهب من أجل ذلك، أود أن أقول ما يحدث مع هؤلاء الأشخاص، فالجميع مستعد لمحاولة فعل ذلك".

وهل تحدث مع تشافي مدرب برشلونة قبل المباراة: "لدينا علاقة ولكن لديه لاعبين لا أملكهم ولدي لاعبين ليسوا لديه".

وعن خسارة ريال مدريد الكلاسيكو أمام برشلونة 4-0 قال: "رأيت فقط أبرز اللقطات، ولم أشاهد المباراة كاملة بالتفصيل. أعلم أن كارلو فعل شيئا لم يفعله عادةً من الناحية التكتيكية".

وأشاد بكارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد قائلا: "أبارك له الفوز بالدوري الإسباني، فعلت ذلك من قبل، وهو فعل ذلك الأسبوع الماضي، أنا معجب بأنشيلوتي تواجد في جميع أنحاء العالم، ودول كرة قدم كبيرة وفرق رائعة. دائما صعبة بشكل لا يصدق، يقدم كرة القدم جيدة حقا. جزء من ذلك هو أنه شخص استثنائي. التقيت به منذ سنوات وفي كل مرة يكون فيها هادئا، يتحكم في عواطفه تماما".

وواصل "يجب أن نكون أفضل لكن يمكننا اللعب بشكل أسوأ بكثير مما لعبناه والفوز. أحيانا تحصل على ما لا تستحقه، وأحيانا لا تحصل على ما تستحقه. يجب أن نقدم أداءً جيدا للغاية وأن نفوز بالمباراة".

وأردف "الدوري مختلف تماما عن دوري الأبطال، نحن هنا للحديث عن دوري الأبطال".

وأتم "أهنيء ريال مدريد بلقب الدوري لكن الأمر بعيد كل البعد عن دوري أبطال أوروبا".

إقرأ أيضا:

إشادة فرنسية بمصطفى محمد

نجم بايرن ميونيخ يجدد تعاقده

تعرف على حكم مباراة مصر وإثيوبيا

أكثر من حقق نقاطا بعد التأخر في النتيجة بالدوري المصري