خبر في الجول - طاقم تحكيم بوروندي لمواجهة مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا 2023

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تعيين طاقم تحكيم بوروندي لإدارة مباراة إثيوبيا ومصر في الجولة الثانية من تصفيات أمم إفريقيا 2023.

ولم يتحدد حتى الآن ملعب مباراة المواجهة حسبما علم FilGoal.com. (طالع التفاصيل)

وسيدير المباراة البوروندي جورج جاتوجاتو.

ويعاونه كل من: هيرفي كاكوزاني وويلي همابيانا.

وسيكون جيفري ندوميني حكما رابعا.

جاتوجاتو سبق له إدارة مباراة مصر والجابون في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 وشهدت فوز مصر على الفهود بنتيجة 2-1.

كما أدار مباراة لإثيوبيا في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 وخسروا أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد.

وسبق له إدارة مباراة مصر ومالي في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما في 2019 وعرفت فوز مصر بهدف دون رد سجله مصطفى محمد آنذاك.

مع الأندية المصرية، أدار تحكيميا مباراة فوز الأهلى على بلاتينيوم بنتيجة 2-0 في دوري أبطال إفريقيا 2020 بدور المجموعات.

وفاز بيراميدز على حساب عزام التنزاني بهدف دون رد في الدور التمهيدي للنسخة الحالية من الكونفدرالية الإفريقية.

ووقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجوار كل من إثيوبيا وغينيا ومالاوي.

وتقرر إقامة مباراة الجولة الأولي لمنتخب مصر أمام غينيا يوم 2 يونيو في إستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

بينما يلتقى منتخب مصر نظيره الإثيوبى في الجولة الثانية على ملعب الأخير يوم 6 يونيو المقبل في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المنتظر أن يواجه منتخب مصر نظيره المالاوي خارج الأرض في الجولة الرابعة.

وسيدير المباراة الأولى تحكيميا الأنجولي هيلدر مارتينيز ويعاونه كلا من جيرسون إيميانو وإيفينالدو ميريليس وجواو جمعة حكما رابعا حسبما علم FilGoal.com.

وتوج منتخب مصر باللقب سبع مرات من قبل في تاريخه.

وظفر الفراعنة بالمركز الثاني والثالث والرابع في ثلاث مرات في كل منهم.

طالع أيضا

هل ينضم حمد إبراهيم لجهاز منتخب مصر الفني؟

خليفة أحمد سامي في سموحة

خاص - هل يلتقي منتخب مصر مع إثيوبيا بدولة أخرى؟

فسخ تعاقد لاعب لاكوروينا لسبب غريب