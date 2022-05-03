تقرير فرنسي: إشادة من المدير الرياضي لـ ليون بـ مصطفى محمد

الثلاثاء، 03 مايو 2022 - 13:54

كتب : FilGoal

مصطفى محمد يحتفل مع كريم أكتورك أجلو أمام بيشكتاش بالدوري التركي

سافر برونو شيرو المدير الرياضي لـ أولمبيك ليون الفرنسي إلى تركيا لمتابعة مصطفى محمد وكريم أكتوركوجلو ثنائي جالاتاسراي.

وبحسب موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي فأن شيرو سبق له مشاهدة مباراة جالاتاسراي وبيشكتاش في منتصف مارس الماضي وأبدى إعجابه بأداء الجناح التركي الذي سجل ثنائية في المباراة والذي لا يعد هدف النادي الأساسي.

وأوضح التقرير أن شيرو أشاد بأداء مصطفى محمد الذي ساهم بصناعة الهدفين في نفس المباراة.

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وكان مصطفى محمد قريبا من الانتقال لصفوف سانت إيتيان الفرنسي في يناير 2021 لكنه انضم في النهاية لصفوف جالاتاسراي.

ويحتل جالاتاسراي الموسم الجاري المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري التركي.

مصطفى محمد (24 عاما) شارك الموسم الحالي في 38 مباراة سجل 7 وصنع 5 في جميع المسابقات.

إجمالا بقميص الأسود سجل مع جالاتاسراي 16 هدفا وصنع 5 خلال 55 مباراة.

ويرتبط الدولي المصري مع الأسود بعقد يمتد لـ 3 مواسم أخرى بعدما انضم بشكل نهائي في يناير الماضي من الزمالك.

وبحسب التقارير فأن مهاجم الزمالك السابق على رادار مارسيليا وليون وأتالانتا الإيطالي.

مصطفى محمد جالاتاسراي ليون
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