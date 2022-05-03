بايرن ميونيخ يمدد تعاقده مع مولر

الثلاثاء، 03 مايو 2022 - 14:05

كتب : FilGoal

تمديد توماس مولر لعقده مع بايرن ميونيخ

أعلن بايرن ميونيخ في بيان رسمي عن تمديد تعاقده مع توماس مولر لاعب الفريق لموسم إضافي حتى عام 2024.

توماس مولر

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

عقد مولر السابق كان ينتهي بنهاية الموسم المقبل وكان للاعب الحق في التوقيع مع أي ناد مجانا بداية من شهر يناير المقبل.

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مولر هو أحد اللاعبين التاريخيين لبايرن ميونيخ إذ أنه يشارك بقميص الفريق الأول للنادي من عام 2009 وحقق خلال تلك الفترة العديد من الإنجازات أبرزها كونه أكثر اللاعبين حصولا على الدوري الألماني في التاريخ بـ 12 لقب.

وأعلن بايرن ميونيخ عن الصفقة بطريقة مبتكرة يظهر خلالها مولر جالسا داخل غرفة بقميص كلاسيكي للنادي وصور الفريق تحيطه وهي مثل غرفته عندما كان صغيرا.

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وقال مولر في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "سعيد جدا بتمديد تعاقدي مع بايرن ميونيخ حتى 2024، المسار مشترك بيننا منذ أن انضممت لفريق الشباك في عام 2000 وكتبنا قصة نجاح رائعة حتى الآن".

وتابع "أنا استمتع حقا بحملي الألوان الجمراء داخل وخارج الملعب كل عام حتى عندما تهب الرياح في وجهك، لذا لنستمر في التعامل مع الأمر معا".

اللاعب صاحب الـ 32 عاما شارك بقميص بايرن ميونيخ في 624 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 226 هدفا وصناعة 242 آخرين.

وتوج مولر برفقة بايرن ميونيخ 31 لقبا مختلفا.

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