مؤتمر مودريتش: لم نصل إلى كل ذلك بالحظ.. ويجب أن نقدم مباراة متكاملة أمام مانشستر سيتي

شدد لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد على أنه لا يستطيع تحديد أصعب منافس قد واجهه خلال مشوار الفريق في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ويلعب ريال مدريد مع مانشستر سيتي غدا الأربعاء على ملعب سانتياجو برنابيو في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاء مؤتمر مودريتش كالآتي

"الأجواء في غرفة خلع الملابس جيدة جدا ونعرف ما يجب علينا فعله وهي أهم مباراة لنا في الموسم ويجب أن نلعب أفضل مباراة لنا ونحن مستعدون لذلك وآمل أن نصل للمباراة النهائية".

"واثقون من الفوز ونعرف إننا في مباراة الذهاب لم نقدم أفضل مباراة لنا ولكن مع ذلك سجلنا ثلاثة أهداف وغدا يجب أن نكون أفضل، لدينا الجودة والشخصية والتاريخ الذي يساعد كثيرا"

"نعرف ما يتوجب علينا فعله في ذلك الملعب مع الناس الذين سيكونون خلفنا، لم نستسلم أبدا، هذا ما علمنا إياه ذلك النادي منذ انضمامنا إليه".

"ما يجب علينا فعله هو دخول أرض الملعب ونحن نشعر بالثقة والإيمان ونلعب بقوة وطاقة وأن نظهر إننا ريال مدريد أفضل نادي في العالم، هذه هي الأشياء التي يجب أن نضعها في الملعب غدا ويجب على الجماهير أن تساندنا من بداية المباراة".

"أنا سعيد بالأداء الذي أقدمه من بداية الموسم ولكن لا يزال هناك بعض التحديات حتى النهاية، دائما ما كنت أريد أن أتحمل المسؤولية داخل وخارج الملعب ولم أتجنبها أبدا وأحب مساعدة زملائي".

"من اللطيف أن نتذكر فوزنا بأربعة ألقاب من قبل ونحن أمام فرصة للوصول إلى النهائي الخامس ولكن الآن مضت أربع سنوات منذ آخر تتويج لنا باللقب لذلك يجب أن ننسى ذلك وأن نركز فقط على جاهزيتنا لتحقيق الفوز".

لا يمكنني إخبارك بمن أصعب منافس واجهناه خلال مشوارنا في دوري الأبطال، لقد واجهنا فرق قوية وغدنا ينتظرنا منافس من تلك النوعية مثل تشيلسي وباريس سان جيرمان ونتوقع أن تكون المباراة صعبة".

"نعرف إننا يجب أن نتحسن على جميع الأصعدة عن مباراة الذهاب سواء في الهجوم أو الدفاع، يجب أن نقدم مباراة متكاملة وهذا سيكون المفتاح يجب أن نساعد بعضنا مثل ما فعلنا في المباريات السابقة عندما كانت الأمور صعبة ولكننا لم نتوقف عن الإيمان".

"ممر شرفي من أتليتكو؟ لا نفكر في أي شيء هذا شيء لا نهتم له ولا أريد التحدث عنه قبل مباراة بأهمية المباراة التي تنتظرنا غدا".

"نفوز بالحظ؟ لا يمكننا أن نقول أي شيء للناس التي تفكر بتلك الطريقة دعهم يستمرون في ذلك، أن نصل إلى هنا ونفوز بعدد لا أعرفه من البطولات لا يأتي ذلك ققط بالحظ، هذا غير عادل ويجعلنا نضحك ومع ذلك دع قل شخص يقول ما يريده نحن نركز فقط على ما نفعله ولا نهتم بكلام الآخرين في الخارج، ولكن إن هزمت منافسين أقوياء وتوجت بالألقاب هذا يعني بأن لديك أكثر من الحظ".

"عودة كاسيميرو تمثل لنا الكثير هو قطعة هامة لطريقة لعبنا ومن الططليف أن نحصل عليه برفقتنا من جديد ومتأكد بأنه سيساعدنا غدا على تجنب الأخطاء التي نرتكبها، هو دائما متواجد للمساعدة وتصحيح ما لا نفعله بشكل جيد في الملعب".

مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ويحتاج ريال مدريد في الإياب للفوز بأكثر من هدف للتأهل إلى المباراة النهائية.