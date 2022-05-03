العباسي لـ في الجول: أحضر مفاجأة لـ بسيوني عقب رحيله عن تدريب غزل المحلة

الثلاثاء، 03 مايو 2022 - 15:37

كتب : حامد وجدي

عبد الحميد بسيوني

توعد علي العباسي رئيس شركة الكرة في غزل المحلة، عبد الحميد بسيوني المدير الفني السابق للفريق بمفاجأة عقب رحيله لتدريب سموحة.

ورحل بسيوني من تدريب المحلة وتولى مسؤولية الفريق السكندري خلفا لأحمد سامي. (طالع التفاصيل)

وقال علي العباسي لـ FilGoal.com: "كنت أعلم بتفاوض عبد الحميد بسيوني مع سموحة لتدريب الفريق من قبل مباراة غزل المحلة ضد فاركو، وحينها كنت في السعودية".

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وأضاف "لم أُرد الحديث معه بهذا الشأن من أجل مصلحة الفريق".

وأردف "بسيوني أخبرني أنه لن يترك تدريب غزل المحلة إلا لقيادة منتخب مصر".

وأكمل "بعد ذلك أخبرني بأنه سيرحل عن تدريب الفريق متعللا بزيادة 5% على ضريبة الدخل، ورغم ذلك أخبرته بأنني سأحل له هذا الأمر".

وواصل "علمت أيضا أنه جلس مع مسؤولي سموحة للتفاوض قبل مباراة الاتحاد السكندري".

وأوضح "نحضر مفاجأة لبسيوني موجودة في عقده ضمن البند العاشر بعد رحيله دون موافقة مجلس الإدارة، بعدما تقدم باستقالته".

ماذا جاء في البند العاشر بتعاقد بسيوني والمحلة؟

"في حالة رغبة الطرف الثاني عدم استكمال فترة التعاقد يتم التقدم بطلب الاستقالة لمجلس الإدارة وفي حالة الموافقة على الطلب يلتزم بدفع شهرين من راتبه كشرط جزائي ليصبح طرفا خاليا وإلا يعود عليه الطرف الأول بالتعويض الذي يراه مناسبا بالإضافة للشرط الجزائي وفي حالة فسخ العقد من قبل الطرف الأول يتحمل دفع قيمة شهرين للطرف الثاني كشرط جزائي".

وهو ما يعني أن زعيم الفلاحين لم يوافق عليه طلب الاستقالة وسيطالب بالتعويض الذي يراه مناسبا (لم يُحدد المبلغ المالي) بالإضافة لقيمة الشرط الجزائي المقدرة بشهرين من عبد الحميد بسيوني.

سموحة حاليا يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة، ويستعد لمواجهة بيراميدز يوم 6 مايو.

أما المحلة، فيحتل المركز العاشر بـ 20 نقطة، جمع صاحب الـ 50 عاما بسيوني منهم 11 نقطة بعد أن تولى تدريب الفريق في آخر 12 مباراة خلفا لمن رحل لتدريب المقاولون العرب، محمد عودة.

بسيوني بدأ الموسم مع طلائع الجيش ثم تقدم باستقالته وتولى تدريب المحلة والآن سيخوض تجربته الثالثة في الموسم الجاري رفقة سموحة.

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