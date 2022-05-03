موندو ديبورتيفو: صلاح ضمن خيارات برشلونة لتحقيق قفزة على مستوى التهديف

الثلاثاء، 03 مايو 2022 - 14:55

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول وفياريال

يبحث برشلونة عن ضم مهاجم من الدرجة الأولى في الصيف المقبل، ومن ضمن الأسماء المرشحة، محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي.

وبحسب تقرير صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فأن الفريق الكتالوني يحتاج ضم مهاجم هداف "لتحقيق قفزة على مستوى التهديف"، بعد التأثر برحيل ليونيل ميسي ولويس سواريز وأنطوان جريزمان.

وقرر كل من ماتيو أليماني وجوردي كرويف والمدرب تشافي هيرنانديز بذل جهدا للحصول على لاعب "قاتل" يمكنه إنهاء المباريات.

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وأشار التقرير إلى أن الجابوني بيير إيمريك أوباميانج سيكون له مكان في الفريق الموسم المقبل.

وأوضح التقرير أن التعاقد مع إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند معقد، مع صعوبة التعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي الذي لا يرغب بايرن ميونيخ في رحيله رغم نهاية تعاقده في صيف 2023.

ويظهر أيضا اسم محمد صلاح إذ فسر التقرير "على الرغم من حقيقة أنه ليس هدافا كلاسيكيا، إلا أن اسم محمد صلاح من الأسماء الأخرى المدرجة على جدول أعمال برشلونة فينتهي عقد المصري في 2023 ولا توجد أخبار عن تجديده. توقيعه لن يكون بالمهمة السهلة أيضا، لكن ملفه الشخصي يحظى بشعبية كبيرة في كان برشلونة".

وينضم إلى القائمة روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي والذي وصفه التقرير بـ "خطوة أقل في قائمة الآفاق المستقبلية".

وأتم التقرير "الوضع الاقتصادي الدقيق لبرشلونة يجبر النادي على توخي الحذر فيما يتعلق بالانتقالات، لكن الأولوية واضحة: إذا كان عليك الدفع، فيجب أن يكون ذلك من أجل هداف".

صلاح منذ بداية مشواره مع ليفربول، سجل 155 هدفا وصنع 61 في 248 مباراة بجميع المسابقات.

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