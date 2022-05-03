مؤتمر أنشيلوتي: ألابا سيغيب عن مواجهة مانشستر سيتي.. وهذا ما يجب علينا فعله للفوز

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد غياب دافيد ألابا مدافع الفريق عن مواجهة مانشستر سيتي.

ويلعب ريال مدريد مع مانشستر سيتي غدا الأربعاء على ملعب سانتياجو برنابيو في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاء مؤتمر أنشيلوتي الخاص المباراة كالآتي

"الفريق متحفز ومركز بشكل كبير، أمامنا تحد كبير وهي فرصة لعب نهائي دوري أبطال أوروبا، نعرف صعوبة المباراة ولكننا واثقون في أنفسنا والفرص متاحة للجميع، نحن متأخرين بشكل بسيط في النتيجة ونريد تعويض ذلك غدا".

"غدا فريقان أصحاب جودة عالية على المستوى الفردي والجماعي سيتواجهان، إذا وصلت إلى نصف النهائي أو النهائي أو حتى فزت بالبطولة فهذا ليس بسبب قلبك فقط على الرغم من إن الشخصية أمرا مهما للغاية لأنها تتيح الفرصة لإظهار مدى جودتك، والفوز غدا لن يتم يأتي عن طريق القلب فقط وليس بسبب الدفعة التي نحصل عليها في سانتياجو برنابيو".

"عودة كاسيميرو ستساعدنا وسيعزز الجانب الدفاعي الذي يجب علينا تطويره وكذلك في الاتزام الجماعي والتحرك بشكل أفضل، لقد عملنا على الجانب الدفاعي واعتقد إننا سنرى بعض التحسن".

"المباراة ستكون صعبة ولكن لدينا فرصة كبيرة لنلعب نهائي جديد بعد التتتويج بلقب الدوري والأجواء ستكون رائعة من أجل أن ننجح في ذلك".

"وضع فينيسيوس لم يختلف في الموسم الحالي ولكن ما تحسن فقط هو إنهاؤه للهجمات، لقد أصبح أكثر هدوء ويأخذ وقت أطول لتقرير ما يفعله لقد نضج وكل ما فعلته كان إعطائه الثقة فقط".

"ألابا سيغيب لأنه ليس جاهزا للمشاركة ولكن الأمر لن يتغير في الدفاع لأن على الرغم من أن ألابا قطعة مهمة إلا أن ناتشو قد قدم أداء جيد وأنا متأكد إنه سيفعل ذلك غدا".

"الدفاع من الخلف يجب أن يكون أفضل من المباراة الماضية والضغط يجب أن يتم بشكل جيد من أجل لنتجنب التمريرات بين الخطوط، نحن لن ندافع من الخلف فقط بكل تأكيد ولكن في بعض أوقات المباراة يجب أن يحدث ذلك".

"فيل فودين لاعب رائع وما زال صغيرا لذلك فإنه سيحظى بمسيرة رائعة، هو خطير للغاية وأحد أفضل المواهب في إنجلترا في الوقت الحالي".

مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ويحتاج ريال مدريد في الإياب للفوز بأكثر من هدف للتأهل إلى المباراة النهائية.