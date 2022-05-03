مؤتمر أنشيلوتي: ألابا سيغيب عن مواجهة مانشستر سيتي.. وهذا ما يجب علينا فعله للفوز

الثلاثاء، 03 مايو 2022 - 14:53

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد غياب دافيد ألابا مدافع الفريق عن مواجهة مانشستر سيتي.

ويلعب ريال مدريد مع مانشستر سيتي غدا الأربعاء على ملعب سانتياجو برنابيو في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاء مؤتمر أنشيلوتي الخاص المباراة كالآتي

أخبار متعلقة
عمرو وردة مرشح للتشكيل المثالي في الدوري القبرصي بايرن ميونيخ يمدد تعاقده مع مولر تقرير: بسبب انشغال ويمبلي.. كينج باور يستضيف كأس الدرع الخيرية تقرير فرنسي: إشادة من المدير الرياضي لـ ليون بـ مصطفى محمد

"الفريق متحفز ومركز بشكل كبير، أمامنا تحد كبير وهي فرصة لعب نهائي دوري أبطال أوروبا، نعرف صعوبة المباراة ولكننا واثقون في أنفسنا والفرص متاحة للجميع، نحن متأخرين بشكل بسيط في النتيجة ونريد تعويض ذلك غدا".

"غدا فريقان أصحاب جودة عالية على المستوى الفردي والجماعي سيتواجهان، إذا وصلت إلى نصف النهائي أو النهائي أو حتى فزت بالبطولة فهذا ليس بسبب قلبك فقط على الرغم من إن الشخصية أمرا مهما للغاية لأنها تتيح الفرصة لإظهار مدى جودتك، والفوز غدا لن يتم يأتي عن طريق القلب فقط وليس بسبب الدفعة التي نحصل عليها في سانتياجو برنابيو".

"عودة كاسيميرو ستساعدنا وسيعزز الجانب الدفاعي الذي يجب علينا تطويره وكذلك في الاتزام الجماعي والتحرك بشكل أفضل، لقد عملنا على الجانب الدفاعي واعتقد إننا سنرى بعض التحسن".

"المباراة ستكون صعبة ولكن لدينا فرصة كبيرة لنلعب نهائي جديد بعد التتتويج بلقب الدوري والأجواء ستكون رائعة من أجل أن ننجح في ذلك".

"وضع فينيسيوس لم يختلف في الموسم الحالي ولكن ما تحسن فقط هو إنهاؤه للهجمات، لقد أصبح أكثر هدوء ويأخذ وقت أطول لتقرير ما يفعله لقد نضج وكل ما فعلته كان إعطائه الثقة فقط".

"ألابا سيغيب لأنه ليس جاهزا للمشاركة ولكن الأمر لن يتغير في الدفاع لأن على الرغم من أن ألابا قطعة مهمة إلا أن ناتشو قد قدم أداء جيد وأنا متأكد إنه سيفعل ذلك غدا".

"الدفاع من الخلف يجب أن يكون أفضل من المباراة الماضية والضغط يجب أن يتم بشكل جيد من أجل لنتجنب التمريرات بين الخطوط، نحن لن ندافع من الخلف فقط بكل تأكيد ولكن في بعض أوقات المباراة يجب أن يحدث ذلك".

"فيل فودين لاعب رائع وما زال صغيرا لذلك فإنه سيحظى بمسيرة رائعة، هو خطير للغاية وأحد أفضل المواهب في إنجلترا في الوقت الحالي".

مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ويحتاج ريال مدريد في الإياب للفوز بأكثر من هدف للتأهل إلى المباراة النهائية.

ريال مدريد مانشستر سيتي كارلو أنشيلوتي دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
مواعيد مباريات الإثنين 3-5-2022 والقنوات الناقلة – دوري أبطال أوروبا وبطولات عربية دوري الأبطال - مؤتمر إيمري: مورينو جاهز لمواجهة ليفربول.. وعلينا أن نقدم مباراة متكاملة دوري الأبطال - مؤتمر أرنولد: لن ننجذب لطريقة فياريال.. ولا يجب أن نكرر ما فعلناه سابقا دوري الأبطال - مؤتمر كلوب: لم نفز بأي شيء أمام فياريال.. قد نتراجع في وقت ما ولكن 8 أندية مرشحة - كيف تتأهل الفرق الإنجليزية لبطولات أوروبا الموسم المقبل إيمري: النتيجة كانت مرشحة للزيادة.. لم نهدد ليفربول ولم نخلق هجمات كلوب: علينا الحذر قبل الإياب ضد فياريال.. وتمريرة صلاح كانت رائعة هندرسون: احتجنا لبعض الحظ أمام دفاع فياريال.. الإياب سيكون اختبارا صعبا لنا
أخر الأخبار
موندو ديبورتيفو: صلاح ضمن خيارات برشلونة لتحقيق قفزة على مستوى التهديف 9 دقيقة | الدوري الإسباني
مؤتمر أنشيلوتي: ألابا سيغيب عن مواجهة مانشستر سيتي.. وهذا ما يجب علينا فعله للفوز 12 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
عمرو وردة مرشح للتشكيل المثالي في الدوري القبرصي 50 دقيقة | المحترفون
بايرن ميونيخ يمدد تعاقده مع مولر 59 دقيقة | الدوري الألماني
تقرير فرنسي: إشادة من المدير الرياضي لـ ليون بـ مصطفى محمد ساعة | المحترفون
تقرير: بسبب انشغال ويمبلي.. كينج باور يستضيف كأس الدرع الخيرية ساعة | أوروبا
لا جازيتا ديلو سبورت: ميلان يرغب في الحفاظ على رافائيل لياو ساعة | الدوري الإيطالي
برونو فيرنانديز: أريد الفوز بالألقاب وليس الأهداف 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رونالدو يعادل سون ويقترب من صلاح.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 2 الصراع يشتعل وعلى صلاح الحذر - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 3 أول تعليق من مرتضى منصور بعد الحكم ضده 4 اننتهت في سوبر دوري كرة اليد - الأهلي (25) - (28) الزمالك.. الأبيض يفوز بالبطولة