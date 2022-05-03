عمرو وردة مرشح للتشكيل المثالي في الدوري القبرصي

الثلاثاء، 03 مايو 2022 - 14:14

كتب : FilGoal

عمرو وردة - أنورثوسيس

تواجد عمرو وردة ضمن المرشحين للفريق المثالي في الدوري القبرصي موسم 2021-22 من رابطة اللاعبين في قبرص.

عمرو وردة

النادي : أنورثوزيس فاماجوستا

أنورثوزيس فاماجوستا

ويتنافس 44 لاعبا على التواجد في التشكيل الأمثل بالدوري القبرصي الموسم الجاري.

وسيتم الإعلان عن التشكيل يوم 12 مايو الجاري.

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ويتنافس وردة مع 14 لاعبا آخر في مركز الهجوم.

وخاض وردة صاحب الـ 28 عاما، 26 مباراة في الدوري القبرصي سجل 9 أهداف وصنع 8.

وبحسب موقع "gazzetta" اليوناني فأن وردة الذي يتألق بقميص فريقه وسجل 10 أهداف وصنع 8 في 36 مباراة ضمن اهتمامات أولمبياكوس ويخضع للتقييم لمعرفة إمكانية انضمامه للفريق.

يحتل فريق وردة المركز الخامس في ترتيب الدوري القبرصي برصيد 45 نقطة بفارق 7 نقاط عن أبولون المتصدر قبل جولة على النهاية.

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