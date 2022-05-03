عمرو وردة مرشح للتشكيل المثالي في الدوري القبرصي

تواجد عمرو وردة ضمن المرشحين للفريق المثالي في الدوري القبرصي موسم 2021-22 من رابطة اللاعبين في قبرص.

عمرو وردة النادي : أنورثوزيس فاماجوستا أنورثوزيس فاماجوستا

ويتنافس 44 لاعبا على التواجد في التشكيل الأمثل بالدوري القبرصي الموسم الجاري.

وسيتم الإعلان عن التشكيل يوم 12 مايو الجاري.

ويتنافس وردة مع 14 لاعبا آخر في مركز الهجوم.

وخاض وردة صاحب الـ 28 عاما، 26 مباراة في الدوري القبرصي سجل 9 أهداف وصنع 8.

وبحسب موقع "gazzetta" اليوناني فأن وردة الذي يتألق بقميص فريقه وسجل 10 أهداف وصنع 8 في 36 مباراة ضمن اهتمامات أولمبياكوس ويخضع للتقييم لمعرفة إمكانية انضمامه للفريق.

يحتل فريق وردة المركز الخامس في ترتيب الدوري القبرصي برصيد 45 نقطة بفارق 7 نقاط عن أبولون المتصدر قبل جولة على النهاية.

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