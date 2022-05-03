برونو فيرنانديز: أريد الفوز بالألقاب وليس الأهداف

يسعى برونو فيرنانديز لاعب وسط مانشستر يونايتد للفوز الألقاب وليس الأرقام الفردية مع الفريق.

وسجل برونو أمس أمام برينتفورد هدفه العاشر في الدوري الإنجليزي في ختام الجولة 35.

وقال برونو لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "سجلت بعد وقت طويل من الغياب".

وأضاف "بوضوح أنا سعيد لكن تلك الأرقام لا تُحتسب بالنسبة لي، أريد الحصول على أرقام تخص الألقاب وليس الأهداف".

وأكمل "أردنا تقديم نتيجة وأداء جيد في آخر مباراة بالموسم على ملعبنا".

وأردف "نعلم أننا لم نحقق ما كان متوقعا منا، لكن آخر مباراة على ملعبنا في الموسم مرت بشكل جيد، الآن لدينا مباريات أخرى لنركز عليها".

وواصل "نعلم أنه علينا تقديم شيئا ما، الجماهير كانت رائعة في مساندتنا".

وأتم "نريد الآن إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة، الفوز في المباريات ثم التفكير في الموسم المقبل".

ولم يحصد بعد البرتغالي الذي انضم ليونايتد في يناير 2020 أي لقب مع الفريق حتى الآن.

لاعب الوسط البالغ 27 عاما وصل لهدفه الـ 50 مع الشياطين الحمر في جميع المسابقات خلال 124 مباراة وصنع 39 هدفا آخر.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 58 نقطة من 36 مباراة.

وتتبقى مباراتان للشياطين الحمر في مواجهة برايتون وكريستال بالاس.