مصدر من كاف يوضح لـ في الجول هل يلتقي منتخب مصر مع إثيوبيا بدولة أخرى.. وموقف مالاوي

الثلاثاء، 03 مايو 2022 - 10:31

كتب : محمد عبد العظيم

منتخب مصر في النهائي

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) مهلة لمنتخبي إثيوبيا ومالاوي لتحديد الملعب الذي يستضيف مواجهات المنتخبين في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

ومن المقرر أن يحل منتخب مصر ضيفا على إثويبا يوم 6 يونيو المقبل في الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية.

وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم لم يخطرنا بعد بالملعب الذي ستقام عليه مواجهة مصر، خاصة وأننا نضع اشتراطا أن يكون الملعب مناسبا لمعايير لجنة التراخيص".

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وأكمل "ليست إثيوبيا فقط ولكن مالاوي تواجه نفس المشكلة حيث لم يحدد الاتحاد المالاوي لكرة القدم ملعب مباراته مع منتخب إثيوبيا في الجولة الأولى من التصفيات".

وأوضح "بناءً على ذلك منحت لجنة التراخيص الاتحادين الإثيوبي والمالاوي وباقي الاتحادات التي لم تحدد ملاعبها مهلة لتحديد الملعب قبل منتصف مايو الجاري".

وشدد "في حالة عدم توافر ملعب مناسب داخل أي دولة سيلجأ كاف لنقل المباراة خارجها ولعبها في دولة أخرى، هناك اتحادات حصلت على موافقة اللعب في دول أخرى في التصفيات المقبلة مثل: بوركينا فاسو وغينيا بيساو بعدما حددوا المغرب لاستضافة مباريات المنتخبين كذلك منتخب ناميبيا سيلعب في جنوب إفريقيا وجامبيا التي اختارت اللعب في السنغال".

ووقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجوار كل من إثيوبيا وغينيا ومالاوي.

وتقرر إقامة مباراة الجولة الأولي لمنتخب مصر أمام غينيا يوم 2 يونيو في إستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

بينما يلتقى منتخب مصر نظيره الإثيوبى في الجولة الثانية على ملعب الأخير يوم 6 يونيو المقبل في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المنتظر أن يواجه منتخب مصر نظيره المالاوي خارج الأرض في الجولة الرابعة.

وسيدير المباراة الأولى تحكيميا الأنجولي هيلدر مارتينيز ويعاونه كلا من جيرسون إيميانو وإيفينالدو ميريليس وجواو جمعة حكما رابعا حسبما علم FilGoal.com.

وتوج منتخب مصر باللقب سبع مرات من قبل في تاريخه.

وظفر الفراعنة بالمركز الثاني والثالث والرابع في ثلاث مرات في كل منهم.

منتخب مصر إثيوبيا مالاوي تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023
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