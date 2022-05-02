مصدر باتحاد الكرة يوضح لـ في الجول: هل ينضم حمد إبراهيم لجهاز إيهاب جلال في منتخب مصر

شرح مصدر باتحاد الكرة المصري، موقف انضمام حمد إبراهيم المدير الفني السابق للإسماعيلي، لرفيق رحلته إيهاب جلال في الجهاز الفني لمنتخب مصر.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ FilGoal.com: "اتحاد الكرة وضع اسمي محمد شوقي كمدرب وعصام الحضري كمدرب للحراس، ويحق لـ جلال اختيار اسم آخر في جهازه الفني".

وأوضح "حتى الآن لم يفاتحنا إيهاب جلال في رغبته في ضم أي اسم، ولكننا سنجتمع معه يوم الأحد المقبل لمعرفة هذا الاسم، وتوقيع عقود تدريبه لمنتخب مصر".

وتولى حمد إبراهيم تدريب الإسماعيلي يوم 1 فبراير الماضي بعدما انفصل عن إيهاب جلال الذي كان عضوا في جهازه الفني بنادي بيراميدز، وفي الإسماعيلي والزمالك ومصر للمقاصة قبل ذلك.

صاحب الـ49 عاما وفي مهمته الأولى كرجل أول ومدير فني، تولى تدريب الإسماعيلي في 7 مباريات. فاز في ثلاث منهم انتصارين في الدوري وآخر في الكأس، وتعادل في مباراتين وخسر اثنين آخرين.

ويتولى جلال قيادة المنتخب خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش، الذي تم فسخ تعاقده بالتراضي بعد الفشل في التأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر.

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