أنشيلوتي: ريال مدريد قد يكون محطتي التدريبية الأخيرة.. وساستمر 10 سنوات إذا طلب النادي

الثلاثاء، 03 مايو 2022 - 12:13

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي في احتفالات ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني

كشف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن مخططاته لحياته عقب نهاية رحلته مع ريال مدريد.

وقال أنشيلوتي في تصريحات عبر شبكة أمازون برايم: "بعد نهاية رحلتي مع ريال مدريد قد أقرر الاعتزال، ولكن إذا طلب مني النادي الاستمرار لـ 10 سنوات حينها ساستمر لـ 10 سنوات أخرى،".

وتابع "بعد ذلك سأود أن أكون مع أحفادي وأذهب في رحلات مع زوجتي وأقوم بالعديد من الأشياء التي تركتها في السابقن سأود أن أذهب إلى أماكن لم أذهب لها من قبل مثل أستراليا أو ريو دي جانيرو وأريد أن أزور أختي أكثر، ولسوء الحظ لا يمكنك أن تحصل على كل شيء لذلك عندما أقرر الاعتزال سيكون لدي الوقت لأفعل كل ذلك".

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وأضاف "يمكن أن أدرب المنتخب الإيطالي أيضا ولكن هذا سابق لأوانه وبالتأكيد لن يكون ذلك في كأس العالم المقبل ربما في 2026، وقد أدرب كندا أيضا لما لا سأحب ذلك".

وأردف "لعب فينيسيوس بجانب مبابي؟ اللاعبين الجيدين يمكنهم دائما اللعب معا، واحدة من أهم مميزات بنزيمة على مدار مسيرته هي الاستمرارية، دائما ما يتحسن ومسيرته لم تأخذ منحنيات الصعود والهبوط ولكن ربما هو الآن في الذروة".

وأتم "بنزيمة لاعب رائع ويتحلى بالاحترافية والتواضع هذه هي الحقيقة وحاليا هو أحد أكثر اللاعبين شهرة في العالم هذه هي قوته وأنت لا تفوز فقط بسبب بنزيمة لأنه هناك هيكل قوي في النادي وجودة اللاعبين عالية، لكنه سيحصل على الكرة الذهبية".

أنشلوتي كان قد تولى عاد لتولي مسؤولية تدريب ريال مدريد بداية من الموسم الحالي.

وقاد المدرب الإيطالي الفريق منذ عودته إلى التتويج بكأس السوبر الإسباني وضمان التتويج بالدوري الإسباني قبل أربع جولات على النهاية، كما وصل ريال مدريد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والذي يواجه مانشستر سيتي خلاله.

وأصبح أنشيلوتي هو المدرب الوحيد في التاريخ الذي تمكن من التتويج بالدوريات الخمس الكبرى.

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