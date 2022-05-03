رانجنيك يعلق على أخبار رحيل رونالدو عن مانشستر يونايتد

الثلاثاء، 03 مايو 2022 - 11:24

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو

علق رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد على الأخبار التي تربط كريستيانو رونالدو لاعب الفريق بالرحيل في الموسم المقبل.

وحقق مانشستر يونايتد الفوز على برينتفرود بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد في الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل رونالدو هدف مانشستر يونايتد الثاني من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه.

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وقال رانجنيك في تصريحات لوسائل الإعلام عقب المباراة: "الطريقة التي لعب بها اليوم مرة أخرى، ليس فقط لأنه سجل هدف ولكنه أيضا حصل على ركلة الجزاء وساعد الفريق دفاعيا، فلماذا لا يكون لاعبا لا يزال بإمكانه أن يكون جزء من الفريق ويساعده؟".

وواصل "لماذا يرحل رونالدو عن الفريق؟ لا يزال لديه موسم في عقده وبقدر معرفتي به فإنه سيكون متواجدا مع الفريق في الموسم المقبل".

وتابع "لكن هذا سؤال يجبة أن تسأله لإيريك تين هاج عندما يصل إلى هنا ومن المهم أيضا رؤية رونالدو لنفسه ولموقفه".

واستمر "رونالدو ليس مهاجما يلعب في الوسط وأيضا لا يريد اللعب في ذلك المركز، ولكي لا يلعب في الوسط يجب أن نلعب بمهاجمين كما فعلنا في الـ 15 دقيقة الأخيرة اليوم أو في مباراتي الأولى أمام كريستال بالاس والثانية أمام نورويتش أو حتى الشوط الثاني أمام نيوكاسل".

وأضاف "إذا نظرت إلى الكرة العالمية لن ترى الكثير من الفرق الكبيرة لا يلعبوا بإثنين من المهاجمين، معظم الفرق الكبيرة تلعب بثلاثة لاعبين في خط الهجوم أو بمهاجم وهمي لذلك فإن السؤال بالنسبة لي لا يتعلق بالخطة ولكن بنوعية اللاعبين الذين سيمتلكهم مانشستر يونايتد في المستقبل".

رانجنيك سيقود مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم وسيتولى منصب المدير الرياضي في النادي بعد ذلك.

وسيتولى الهولندي إريك تين هاج مدرب أياكس أمستردام الحالي مسؤولية تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل خلفا لرانجنيك.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى إمكانية رحيل رونالدو عن مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الحالي لرغبته في المشاركة في دوري أبطال أوروبا، وربطته التقارير بالانتقال إلى بايرن ميونيخ أو العودة إلى ريال مدريد.

رونالدو وصل إلى هدفه رقم 18 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ليكون على بعد 4 أهداف عن محمد صلاح متصدر جدول الترتيب.

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