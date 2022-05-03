عبد المسيح يعتذر عن استكمال مهمته مع الإسماعيلي

الثلاثاء، 03 مايو 2022 - 11:08

كتب : بسام أبو بكر

الإسماعيلي - بيان رسمي

أعلن النادي الإسماعيلي تقدم محسن عبد المسيح المشرف العام على قطاع الكرة والمستشار الفني لرئيس مجلس الإدارة باعتذار رسمي بشأن عدم استكمال مهام عمله لظروف خاصة.

ومن جهته تقدم مجلس إدارة النادي برئاسة يحيى الكومي، بخالص الشكر لأحد أبرز نجوم الدراويش على مدار تاريخه لما قدمه من جهود وأفكار تصب فى صالح النادي وتخدم جماهيره خاصة أن عمله خلال تواجده في منصبه كان تطوعيا بدون أجر تقديرا للنادي وجماهيره متمنيين له دوام التوفيق فيما هو قادم.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي قد عين عبد المسيح فى هذا المنصب أثناء تولي حمد إبراهيم القيادة الفنية للفريق الأول فى الآونة الأخيرة وقبل أن يرحل الأخير لسوء نتائج الفريق ضمن منافسات الدوري العام.

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وتولى حمزة الجمل تدريب الإسماعيلي ويعاونه حسني عبد ربه كمدير للكرة بجانب كل من أحمد قناوي ومحمد حمص فى منصب المدرب العام وأيمن كمال مدربا مساعدا بجانب سيد توفيق مدربا لحراس المرمى.

ويحتل الإسماعيلي حاليا المركز الـ16 في ترتيب الدوري المصري، والذي يهبط بصاحبه إلى الدرجة الثانية، وبرصيد 11 نقطة من 16 مباراة.

ويلتقي الإسماعيلي مع المصري في دربي القنال يوم الجمعة المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ14.

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