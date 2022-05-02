سموحة يعلن عبر في الجول: عبد الحميد بسيوني مدربا جديدا للفريق

الإثنين، 02 مايو 2022 - 21:35

كتب : هاني العوضي

عبد الحميد بسيوني

أعلن وليد عرفات رئيس سموحة في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com عن تعيين عبد الحميد بسيوني مديرا فنيا للفريق.

وقال عرفات إن الجهاز المعاون لبسيوني سيشهد الدفع ببعض العناصر من أبناء النادي.

ورحل سامي عن تدريب سموحة مساء أمس الأحد بعد إعلان وليد عرفات رئيس النادي. (طالع التفاصيل)

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ومن المنتظر، أن يعاون بسيوني في المهمة كل من أحمد صالح، الذي كان ضمن جهاز أحمد سامي حتى أغسطس الماضي، ومدرب حراس المنتخب الأولمبي السابق أسامة عبد الكريم (طالع التفاصيل)

سموحة حاليا يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة، ويستعد لمواجهة بيراميدز يوم 6 مايو.

أما المحلة، فيحتل المركز العاشر بـ 20 نقطة، جمع صاحب الـ 50 عاما بسيوني منهم 11 نقطة بعد أن تولى تدريب الفريق في آخر 12 مباراة خلفا لمن رحل لتدريب المقاولون العرب، محمد عودة.

وبالتالي، قد يصبح المحلة على مقربة من تعيين جهاز ثالث هذا الموسم رغم عدم إقالته لأي مدرب لسوء النتائج.

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