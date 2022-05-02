فولام بطلا للدرجة الثانية.. وميتروفيتش يحطم الرقم القياسي

الإثنين، 02 مايو 2022 - 20:46

كتب : FilGoal

فولام

توج فولام بطلا للدرجة الثانية الإنجليزية "تشامبيونشيب" عقب فوز ساحق على لوتون تاون بسبعة أهداف دون رد ضمن منافسات الأسبوع الخامس والأربعين للمسابقة.

تقدم توم كايرني في الدقيقة 29، وأضاف كيني تيتي الهدف الثاني في الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني سجل فابيو كارفاليو الهدف الثالث في الدقيقة 54، تلاه ألكساندر ميتروفيتش بالرابع في الدقيقة 62.

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واستمر فولام في التسجيل عن طريق بوبي ريد في الدقيقة 65، ثم جان ميشيل سيري في الدقيقة 79.

وأخيرا سجل ميتروفيتش هدفه الثاني، وسابع أهداف فريقه في الدقيقة 92.

هذا الهدف قاد ميتروفيتش لتحطيم رقم قياسي في عدد الأهداف فيما بعد عام 1992 وإطلاق النظام الجديد للكرة الإنجليزية، بوصوله إلى الهدف رقم 43.

بذلك تخطى المهاجم الصربي رقم جاي ويتينجهام، البالغ 42 هدفا في موسم واحد.

وتلقى فابيو كارفاليو تحية من جماهير فولام، حيث من المتوقع أن تكون هذه المباراة هي الأخيرة له مع النادي قبل انتقاله المرجح إلى ليفربول.

بذلك رفع فولام رصيده إلى 90 نقطة، بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه بورنموث (82 نقطة)، الذي يلعب في ختام الجولة مع نوتينجهام فوريست الثالث (79 نقطة)، في مباراة حاسمة بمصير بطاقة التأهل المباشر الثانية إلى الدوري الممتاز.

على الجانب الآخر يحتل لوتون المركز السادس (آخر المراكز المؤهلة لملحق البطاقة الثالثة) برصيد 72 نقطة، بفارق الأهداف عن شيفيلد يونايتد الخامس، ونقطتين عن ميدلسبره السابع.

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