فولام بطلا للدرجة الثانية.. وميتروفيتش يحطم الرقم القياسي

توج فولام بطلا للدرجة الثانية الإنجليزية "تشامبيونشيب" عقب فوز ساحق على لوتون تاون بسبعة أهداف دون رد ضمن منافسات الأسبوع الخامس والأربعين للمسابقة.

تقدم توم كايرني في الدقيقة 29، وأضاف كيني تيتي الهدف الثاني في الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني سجل فابيو كارفاليو الهدف الثالث في الدقيقة 54، تلاه ألكساندر ميتروفيتش بالرابع في الدقيقة 62.

واستمر فولام في التسجيل عن طريق بوبي ريد في الدقيقة 65، ثم جان ميشيل سيري في الدقيقة 79.

وأخيرا سجل ميتروفيتش هدفه الثاني، وسابع أهداف فريقه في الدقيقة 92.

هذا الهدف قاد ميتروفيتش لتحطيم رقم قياسي في عدد الأهداف فيما بعد عام 1992 وإطلاق النظام الجديد للكرة الإنجليزية، بوصوله إلى الهدف رقم 43.

بذلك تخطى المهاجم الصربي رقم جاي ويتينجهام، البالغ 42 هدفا في موسم واحد.

وتلقى فابيو كارفاليو تحية من جماهير فولام، حيث من المتوقع أن تكون هذه المباراة هي الأخيرة له مع النادي قبل انتقاله المرجح إلى ليفربول.

بذلك رفع فولام رصيده إلى 90 نقطة، بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه بورنموث (82 نقطة)، الذي يلعب في ختام الجولة مع نوتينجهام فوريست الثالث (79 نقطة)، في مباراة حاسمة بمصير بطاقة التأهل المباشر الثانية إلى الدوري الممتاز.

على الجانب الآخر يحتل لوتون المركز السادس (آخر المراكز المؤهلة لملحق البطاقة الثالثة) برصيد 72 نقطة، بفارق الأهداف عن شيفيلد يونايتد الخامس، ونقطتين عن ميدلسبره السابع.

اقرأ أيضا:

قبل مواجهة وفاق سطيف.. لماذا لا يسجل الأهلي الأهداف؟

خبر في الجول – بسيوني يقترب من خلافة سامي في سموحة

عبد العال لـ في الجول: لم أطالب بشكوى التحكيم وأثق في نزاهته.. ويمكننا البقاء في الدوري

8 أندية مرشحة - كيف تتأهل الفرق الإنجليزية لبطولات أوروبا الموسم المقبل