مصدر بـ كاف يكشف لـ في الجول حكم الإياب بين سطيف والأهلي

الإثنين، 02 مايو 2022 - 20:32

كتب : محمد عبد العظيم

الأهلي - سيراميكا كليوباترا

كشف مصدر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن هوية حكم مواجهة الإياب بين وفاق سطيف والأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال المصدر لـ FilGoal.com إن الحكم الرئيسي سيكون التونسي الصادق السلمي، يعاونه التونسي خليل حساني والليبي عطية محمد عيسى، بينما سيكون التونسي يوسف السرايري حكما رابعا.

وفي غرفة الـ VAR، سيتواجد التونسي هيثم قيراط، والمغربيان زكريا البرنيسي ومواطنه عادل زوراق.

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وتقام المواجهة يوم 14 مايو المقبل، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب 5 جويليه بالعاصمة الجزائرية.

وكان السلمي حكما لمواجهة نهضة بركان المغربي والمصري في إياب ربع نهائي الكونفدرالية، والتي شهدت أحداثا مؤسفة في نهايتها وخروج الفريق البورسعيدي من البطولة بعد الهزيمة 1-0.

وسيكون الإثيوبي باملاك تيسيما حكما لمباراة الذهاب، وعلى تقنية الفيديو، سيتواجد الحكم الزامبي جاني سيكازوي، ويعاونه الكاميروني إلفيس نوبوي نجويجوي كحكم مساعد فيديو، والسنغالي ماجيت نداي كمساعد ثان لتقنية الفيديو.

أما المواجهة الأخرى في نصف النهائي، بين الوداد وبترو أتليتكو، فستكون بتحكيم للجنوب إفريقي فيكتور جوميز، وسيتواجد الجامبي جياني سيكازوي في غرفة الـ VAR مع السوداني محمد عبد الله إبراهيم والبوروندي باسيفيك ناديهاوينامينا.

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