تشكيل مانشستر يونايتد - ماتا يجاور رونالدو في الهجوم لمواجهة برينتفورد

الإثنين، 02 مايو 2022 - 20:09

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو

أعلن رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد عن تشكيل فريقه لمواجهة برينتفورد ضمن منافسات الأسبوع الخامس والثلاثين للدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

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خط الدفاع: ديوجو دالوت - رافاييل فاران - فيكتور لينديلوف - أليكس تيليس

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش - سكوت مكتوميناي - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: خوان ماتا - كريستيانو رونالدو - أنتوني إيلانجا

البدلاء: دين هندرسون - إريك بايلي - فيل جونز - ألفارو فيرنانديز - فريد - جيسي لينجارد - إدينسون كافاني - أليخاندرو جارناتشو - ماركوس راشفورد

وحقق مانشستر يونايتد فوزا وحيدا في آخر 5 مباريات في الدوري الإنجليزي، على حساب نورويتش بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

في الفترة ذاتها خسر الشياطين الحمر أمام إيفرتون وليفربول وأرسنال، وتعادل مع تشيلسي.

ويحتل يونايتد المركز السادس بـ55 نقطة من 35 مباراة، بفارق 8 نقاط عن أرسنال الرابع الذي لعب مباراة أقل.

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