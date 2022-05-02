دالوت: تين هاج مدرب عظيم.. والأرقام تتكلم عن رونالدو

الإثنين، 02 مايو 2022 - 18:38

كتب : FilGoal

دييجو دالوت - مانشستر يونايتد

أبدى ديوجو دالوت ظهير مانشستر يونايتد تطلعه للعمل مع المدرب الجديد إريك تين هاج، مدرب أياكس الحالي الذي سينهي الموسم معه قبل أن ينتقل إلى أولد ترافورد.

وقال دالوت في تصريحاته لـ "سكاي سبورتس": "لا أعتقد أنك بحاجة لرؤية الكثير حتى تعرف أنه مدرب عظيم".

وأضاف "ما فعله مع أياكس مذهل. إنه يلعب كرة قدم جذابة للغاية".

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وأوضح "أعتقد أن كل مشجعي يونايتد متحمسين للحصول على مدرب مثله، والأمر ذاته ينطبق على اللاعبين".

وتابع دالوت "بات من الواضح من سيدرب الفريق في الموسم المقبل وهذا جيد لنا ذهنيا لأننا سنذهب للعطلة ونحن نعلم ماذا يجب أن نتوقع".

وواصل الظهير البرتغالي "سنحظى بالوقت للعمل معا في الفترة التحضيرية على الأفكار الصحيحة لبداية الموسم الجديد".

وكان مانشستر يونايتد قد أعلن تولي تين هاج قيادة الفريق بنهاية الموسم الحالي، خلفا للمدرب المؤقت رالف رانجنيك.

وتتزايد الأسئلة حول مستقبل كريستيانو رونالدو نجم الفريق المرشح للرحيل بنهاية الموسم، رغم انضمامه في الصيف الماضي.

وعن ذلك قال دالوت: "ليس لدي المزيد من الإطراء بشان طريقة عمله، فهو إنسان مذهل".

واختتم "الأرقام والإحصائيات حاضرة، ولذلك نحن سعداء بوجوده معنا".

ويبقى عام إضافي في عقد رونالدو، الذي عاد إلى مانشستر يونايتد في صيف 2021 قادما من يوفنتوس، بعد 12 عاما على رحيله من يونايتد إلى ريال مدريد في صيف 2009.

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