غازي الغرايري مدربا للمريخ السوداني

الإثنين، 02 مايو 2022 - 15:06

كتب : محمد عبد العظيم

غازي الغرايري مدرب المريخ السوداني

أعلن نادي المريخ السوداني في بيان رسمي عن التعاقد مع التونسي غازي الغرايري مدربا جديدا للفريق خلال الفترة المقبلة.

المريخ كان قد أقال مدربه الإنجليزي السابق لي كلارك بعد الهزيمة من الأهلي في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وكان المريخ قد فشل في التأهل من دور المجموعات بعد احتلاله للمركز الرابع في المجموعة الأولى خلف كل من الأهلي والهلال وماميلودي صنداونز.

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وسيعاون الغرايري في تدريب المريخ كل من إبراهيم حسين كمدرب عام ومعز سلامة كمعد بدني.

وأشار النادي في بيانه إلى أن المدرب سيصل من دولة الإمارات خلال الأيام المقبلة لتوقيع العقد بشكل رسمي.

الغرايري هو مدرب تونسي يبلغ من العمر 56 عاما وتولى تدريب أكثر كم فريق في تونس أبزرهم البنزرتي والصفاقسي، وكانت المحطة التدريبية الأخيرة له قيادة نادي الملعب التونسي.

ويحتل المريخ المركز الثاني في جدور ترتيب الدوري السوداني برصيد 30 نقطة وبفارق نقطتين عن الهلال صاحب الصدارة بعد مرور 12 جولة.

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