لأول مرة في إنجلترا.. إقامة صلاة العيد في ملعب بلاكبرن روفرز

الإثنين، 02 مايو 2022 - 13:41

كتب : FilGoal

صلاة عيد الفطر في ملعب بلاكبيرن

أعلن نادي بلاكبيرن روفرز الإنجليزي إقامة صلاة عيد الفطر للمسلمين على أرضية ملعبه ليكون النادي الأول في إنجلترا الذي تقام الصلاة بداخل ملعبه في إنجلترا.

وكان النادي قد قدم التهنئة للأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك مع الدعوة لإقامة الصلاة على أرضية الملعب.

وقال وسيم كيمبسون الإمام الذي قاد الصلاة في تصريحات عبر شبكة سكاي سبورتس: "نحن سعداء وممنونون لبلاكبيرن بسبب فتحهم الأبواب أمامنا للصلاة على أرضية الملعب".

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ونشر النادي مقطع فيديو عبر حسابه على تويتر للمصلين أثناء الصلاة التي أقيمت صباح اليوم.

ويلعب بلاكبيرن في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي ويحتل المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 66 نقطة، وفقد الفريق فرصة الصعود للدوري الممتاز في الموسم الحالي.

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