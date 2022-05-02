تصفيات كأس العالم - مباريات بدون جمهور وغرامات مالية في مباريات إفريقيا

الإثنين، 02 مايو 2022 - 13:14

كتب : FilGoal

الجزائر - الكاميرون - تصفيات كأس العالم

أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم قرارها بشأن مباريات تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وشملت العقوبات التي أعلنتها لجنة الانضباط عنها على إقامة مباريات بدون جمهور وعقوبات مالية كبيرة على أكثر من اتحاد.

وجاءت العقوبات بالكامل كالآتي

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تغريم الجزائر 3000 فرانك سويسري بسبب إلقاء المقذوفات واستخدام الألعاب النارية

غرامة 120 ألف فرانك سويسري على الاتحاد الكونغولي وإقامة مباراة بدون جمهور بسبب اقتحام الملعب وإلقاء المقذوفات والفشل في ضمان الحفاظ على النظام في المباراة وتنظيمها بشكل صحيح.

تغريم الاتحاد الكونغو الكونغولي 5000 فرانك سويسري بسبب إلقاء المقذوفات خلال مباراة الإياب والتي أقيمت في المغرب.

تغريم الاتحاد المغربي 30 ألف فرانك سويسري بسبب استخدام الألعاب النارية وإلقاء المقذوفات وسد السلالم في الملعب.

تغريم الاتحاد النيجيري 150 ألف فرانك سويسري وإقامة مباراة بدون جمهور بسبب الفشل في تنفيذ قواعد السلامة والنظام في ملعب المباراة وغزو أرض الملعب ورمي المقذوفات.

غرامة 175 ألف فرانك سويسري على الاتحاد السنغالي وإقامة مباراة بدون حضور الجماهير بسبب الفشل في تنفيذ قواعد السلامة وإلقاء المقذوفات في الملعب واستخدام الألعاب النارية والليزر ووجود لافتة مسيئة.

غرامة ستة آلاف فرانك سويسري على مصر بسبب سوء سلوك الفريق.

وكانت التصفيات قد انتهت بتأهل كل من المغرب، وتونس، والكاميرون، والسنغال، وغانا إلى نهائيات كأس العالم 2022.

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