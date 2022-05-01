تشكيل برشلونة - ديباي وألفيش أساسيان أمام مايوركا

مودريتش: لقب الدوري الإسباني 2022 له نكهة خاصة لهذا السبب

كاسيميرو: سنحتفل بلقب الدوري دون نسيان ما ينتظرنا أمام سيتي

قائمة برشلونة – بعد غياب 100 يوم.. عودة فاتي أمام مايوركا

بخلاف الدوريات الخمس الكبرى.. أرقام تاريخية حققها أنشيلوتي بتتويجه بالليجا

أزمة بين ريال وأتليتكو مدريد بسبب "الممر الشرفي" بعد ما حدث في 2014

جاريث بيل يوضح سبب غيابه عن احتفالات ريال مدريد بالتتويج بلقب الدوري

مارسيلو: لا شيء أجمل من دخول تاريخ ريال مدريد.. ومواجهة مانشستر سيتي في عقولنا

بيريز: لا يمكنهم أن يحرموا بنزيمة من الكرة الذهبية.. ولن نبدأ الحديث عن مبابي الآن