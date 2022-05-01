تشكيل برشلونة - ديباي وألفيش أساسيان أمام مايوركا
الأحد، 01 مايو 2022 - 19:46
كتب : FilGoal
أعلن تشافي هيرنانديز تشكيل فريقه برشلونة لمواجهة ريال مايوركا في الأسبوع 34 من الدوري الإسباني.
ويتواجد برشلونة في المركز الثالث للدوري الإسباني برصيد 63 نقطة.
على الجانب الآخر، يحتل ريال مايوركا المركز الـ16 برصيد 32 نقطة.
وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:
حراسة المرمى: تير شتيجن
خط الدفاع: جوردي ألبا - رونالدو أراخو - جيرارد بيكيه - دانييل ألفيش
خط الوسط: جافي - سيرجي بوسكيتس - فرينكي دي يونج
خط الهجوم: بيير إيمريك أوباميانج - فيران توريس - ممفيس ديباي
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