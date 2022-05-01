بعد الاقتراب من صلاح.. سون يتحدث عن صراع الحذاء الذهبي

أقر سون هيونج مين مهاجم توتنام بأن التتويج بجائزة الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي ليس أول أهتماماته في المباريات المتبقية من الموسم.

وواصل سون الضغط على محمد صلاح نجم ليفربول في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021-2022.

وعلق سون على صراعه للفوز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي قائلا: "هذا ليس مهما بالنسبة لي".

وأضاف في تصريحات لـBBC "نعم تسجيل الأهداف يعد أمرا رائعا لكنك لن تتمكن من التسجيل إلا بمساعدة الفريق".

وأكمل "إذا سنحت لي الفرص سأحاول التسجيل بالطبع، فالفوز بالحذاء الذهبي حلم، ولكن طموحات الفريق هي الأهم".

وأتم "نريد ضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، أريد أن ألعب في دوري الأبطال".

وسجل سون هدفين أمام ليستر سيتي لينفرد بالوصافة من أمام كريستيانو رونالدو ويقلص الفارق مع محمد صلاح إلى ثلاثة أهداف قبل 4 مباريات على نهاية الموسم.

ويلتقي كلا الفريقين في مواجهة مباشرة الأسبوع المقبل ستكون حاسمة لمنافسة ليفربول على اللقب وتوتنام على المربع الذهبي وربما سباق الهداف أيضا.

صلاح سيلعب حتى نهاية الدوري أمام أستون فيلا وساوثامبتون وولفرهامبتون.

على الجانب الآخر، سيلعب سون أمام أرسنال وبيرنلي ونورويتش.

نستعرض معا ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021-2022

محمد صلاح - ليفربول - 22 هدفا

سون هيونج مين - توتنام - 19 هدفا

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد - 17 هدفا

ديوجو جوتا - ليفربول - 15 هدفا

ساديو ماني - ليفربول -14 هدفا

هاري كين - توتنام - 13 هدفا

إيفان توني - برينتفورد - 12 هدفا

ولفرد زاها - كريستال بالاس - 12 هدفا

كيفن دي بروين - مانشستر سيتي - 11 هدفا

رياض محرز - مانشستر سيتي - 11 هدفا

بوكايو ساكا - أرسنال - 11 هدفا

ميسون ماونت - تشيلسي - 10 أهداف

إيمانويل دينيس - واتفورد - 10 أهداف

جيمي فاردي - ليستر سيتي - 10 أهداف

رحيم ستيرلنج - مانشستر سيتي - 10 أهداف

رافينيا - ليدز يونايتد - 10 أهداف

تيمو بوكي - نورويتش سيتي - 10 أهداف

سميث رو - أرسنال - 10 أهداف

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