لوضع النقاط على الحروف - الخطيب يجتمع مع لاعبي الأهلي والجهاز.. ومعسكر مغلق طويل

الأحد، 01 مايو 2022 - 18:28

كتب : حسام نور الدين

اجتماع محمود الخطيب مع لاعبي الأهلي والجهاز الفني

عقد محمود الخطيب رئيس الأهلي اجتماعا ظهر اليوم مع لجنة التخطيط، التي تضم محسن صالح وزكريا ناصف وبحضور حسام غالي عضو مجلس الإدارة، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة لمناقشة أسباب تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم بشكل مفاجئ، بالرغم من توفير كافة احتياجات الفريق على كل المستويات، فضلا عن القدرات الفنية المتميزة للاعبين وجهازهم الفن، والذين حققوا العديد من البطولات على المستويين المحلي والإفريقي.

وشهد الاجتماع التطرق إلى كافة التفاصيل بمنتهى الوضوح لوضع النقاط فوق الحروف وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي حرصا على مسيرة الفريق في المرحلة المقبلة.

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وعقب الاجتماع توجه محمود الخطيب وبصحبته حسام غالي ولجنة التخطيط لمران الفريق، وعقد اجتماعا مع اللاعبين والجهاز الفني، وواجه الجميع بالقصور الذي شهدته المباريات الأخيرة، وقبلها غياب الروح والعزيمة والإصرار.

وشدد رئيس الأهلي على أن الفترة القادمة لا تحتمل تكرار مثل هذا القصور أيا كانت المبررات، ولا بد أن يضطلع كل فرد في منظومة الفريق بمسئولياته، وأن يتحلى الجميع بشخصية الأهلي في كل شيء، وغير مسموح لأي فرد أن يعيش على ذكريات البطولات الماضية، وأن الفوز ببطولة قارية لا يعني التفريط في البطولة المحلية، والأهلي يلعب للفوز بكل البطولات التي يشارك فيها، وكل مسئول في النادي أيا كان دوره سواء كان لاعبًا أو مدربًا أو إداريا أو عضو مجلس إدارة لا بد أن يعلم ذلك، ويعمل على تحقيقه.

وختاما أشار الخطيب إلى أنه لم ولن يفقد ثقته الكبيرة في اللاعبين وجهازهم الفني، وأن الأمر لا يزال بأيديهم، وهم قادرون على تصحيح الأوضاع.

وتقرر دخول الفريق معسكرًا بداية من الثلاثاء لحين انتهاء المباراتين، وأن يقوم الجهاز الفني باستثمار هذا المعسكر وتنفيذ البرامج البدنية والفنية التي يراها مناسبة من وجهة نظره.

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