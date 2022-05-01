مودريتش: لقب الدوري الإسباني 2022 له نكهة خاصة لهذا السبب

يشعر لوكا مودريتش نجم ريال مدريد بأن لقب الدوري الإسباني الذي حققه فريقه له نهكة خاصة، وأوضح سبب ذلك.

فوز ريال مدريد على إسبانيول 4-0 حسم تتويجه بلقب الدوري الإسباني بشكل رسمي للمرة الـ 35 في تاريخه قبل أربع مباريات على النهاية.

وقال مودريتش في تصريحات نشرها موقع ناديه: "إنه أمر لا يصدق، الفوز بالدوري شيء مميز دائما".

وأضاف "هذه هي المرة الأولى التي نفوز باللقب أمام جمهورنا في سنتياجو برنابيو ولهذا له نكهة خاصة".

وتابع الكرواتي "كانت الأجواء رائعة وقدمنا مباراة كبيرة، آمل أن نكرر ذلك يوم الأربعاء المقبل أمام مانشستر سيتي".

ويلعب ريال مدريد مع مانشستر سيتي الأربعاء المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوز رجال جوارديولا ذهابا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في ملعب الاتحاد.

وواصل "إنها المرة الأولى التي نفوز فيها باللقب مع تبقي أربع جولات على انتهاء الموسم. وهو ما يعكس أداءنا الجيد، لقد قدمنا موسما رائعا".

وأكمل كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد مجموعته من الألقاب بعد حسم فريقه للدوري الإسباني بشكل رسمي.

أنشيلوتي أصبح المدرب الأول في التاريخ الذي يحقق كل من الدوري الإسباني، والإيطالي، والإنجليزي، والفرنسي والألماني.

وحقق ريال مدريد الفوز على إسبانيول بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 34 من الدوري الإسباني.

سجل أهداف ريال مدريد في المباراة كل من كريم بنزيمة، وماركو أسينسيو ورودريجو جويس الذي سجل هدفين.

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