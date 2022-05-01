كاسيميرو: سنحتفل بلقب الدوري دون نسيان ما ينتظرنا أمام سيتي

شدد كاسيميرو نجم ريال مدريد على أن فريقه سيحتفل بالفوز بلقب الدوري الإسباني دون نسيان المواجهة الصعبة التي تنتظره يوم الأربعاء ضد مانشستر سيتي.

فوز ريال مدريد على إسبانيول 4-0 حسم تتويجه بلقب الدوري الإسباني بشكل رسمي للمرة الـ 35 في تاريخه قبل أربع مباريات على النهاية.

وقال كاسيميرو في تصريحات نشرها موقع ناديه: "قمنا بعمل مثالي على مدار الموسم. هكذا يتم الفوز بالدوري الإسباني، بالاستمرارية والعمل باجتهاد".

وأضاف "لقب الليجا هو الأصعب دائما، لهذا فنحن الأفضل وأصبح لدينا 35 لقبا. علينا الاستمتاع لأنه الفوز باللقب صعب".

وتابع البرازيلي "عليك أن تملك فريقا جيدا لتحقق اللقب، يجب حصد الانتصارات الواحد تلو الآخر".

وأكمل "أتذكر أننا فزنا بالدوري قبل عامين ولم نتمكن من الاستمتاع به مع الجماهير. الأمر مختلف الآن، سنحتفل باللقب دون نسيان ان لدينا مباراة مهمة يوم الأربعاء المقبل".

ويلعب ريال مدريد مع مانشستر سيتي الأربعاء المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوز رجال بيب جوارديولا ذهابا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في ملعب الاتحاد.

وأكمل كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد مجموعته من الألقاب بعد حسم فريقه للدوري الإسباني بشكل رسمي.

أنشيلوتي أصبح المدرب الأول في التاريخ الذي يحقق كل من الدوري الإسباني، والإيطالي، والإنجليزي، والفرنسي والألماني.

وحقق ريال مدريد الفوز على إسبانيول بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 34 من الدوري الإسباني.

سجل أهداف ريال مدريد في المباراة كل من كريم بنزيمة، وماركو أسينسيو ورودريجو جويس الذي سجل هدفين.

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