مران الأهلي - السولية يبدأ الجري.. واجتماع بين الجهاز الفني واللاعبين

اجتمع الجهاز الفني للفريق الأول لـ النادي الأهلي باللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص الجهاز الفني على الاجتماع باللاعبين لمناقشة بعض الأمور الفنية مع اللاعبين، وكذلك سلبيات المباراة الأخيرة.

وشدد الجهاز الفني في اجتماعه باللاعبين على أهمية مباراة الفريق المقبلة أمام وفاق سطيف الجزائري في دوري أبطال إفريقيا، التي تحتاج إلى تركيز جميع اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم.

واجتمع سيد عبد الحفيظ مع الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني على هامش المران الجماعي.

وحرص عبد الحفيظ على الاجتماع بالجهاز الفني لمناقشة بعض الأمور التنظيمية والإدارية وغيرها من الملفات المهمة، قبل المواجهة المرتقبة أمام وفاق سطيف.

وبدأ عمرو السولية تدريبات الجري حول الملعب على هامش المران الجماعي للفريق.

وخاض السولية جلسة تدريبات منفردة في الجيم تحت إشراف كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق، قبل أن يبدأ تدريبات الجري.

ويواصل السولية تنفيذ برنامجه التأهيلي للتخلص من الإصابة بشد في العضلة الخلفية التي تعرض لها مؤخرا.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريبات بدنية مكثفة بالكرة خلال المران الجماعي.

وشارك اللاعبون في تدريبات بدنية بالكرة، فيما اكتفت المجموعة التي شاركت في مباراة سيراميكا أمس بأداء تدريبات استشفائية متنوعة.

وحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني نسبيا على اللاعبين، وذلك لتفادي الإرهاق وضغط المباريات التي يواجهها الفريق.

واستأنف الفريق تدريباته عصر اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة وفاق سطيف الجزائري السبت القادم في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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