الدوري الإيطالي - خطأ قاتل يقرب ميلان خطوة جديدة من اللقب

الأحد، 01 مايو 2022 - 16:58

كتب : FilGoal

رافائيل لياو - ميلان - روما

اقترب ميلان خطوة جديدة من أجل استعادة لقب الدوري الإيطالي بعد فوزه الصعب على فيورنتينا يوم الأحد.

وانتصر ميلان على فيورنتينا بهدف دون مقابل في ملعب سان سيرو بالجولة 35 للدوري الإيطالي.

هدف اللقاء الوحيد سجله رفائيل لياو قبل 8 دقائق من نهاية اللقاء، بعد استغلال خطأ قاتل من حارس فيورنتينا الذي مرر الكرة له في منتصف ملعب فريقه.

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وشهد تشكيل ميلان مواصلة الاعتماد على المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو، ومن خلفه الثلاثي رافاييل لياو وجونيور ميسياس وبراهيم دياز.

فيما شارك المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش كبديل في الدقيقة 67.

وبذلك رفع ميلان رصيد إلى 77 نقطة في قمة الدوري الإيطالي بفارق 5 نقاط عن مُطارده إنتر ميلان الذي يواجه أودينيزي في اليوم نفسه.

ويتبقى 3 جولات من الدوري الإيطالي.

بينما تجمد رصيد فيورنتينا عند 56 نقطة في المركز السابع.

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