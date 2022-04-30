مارسيلو: لا شيء أجمل من دخول تاريخ ريال مدريد.. ومواجهة مانشستر سيتي في عقولنا

السبت، 30 أبريل 2022 - 23:11

كتب : FilGoal

مارسيلو في احتفالات ريال مدريد

ظهر البرازيلي مارسيلو قائد ريال مدريد سعيدا في ساحة سيبيليس مقر احتفالات الفريق الملكي بعد الفوز بلقب الدوري مشيرا إلى أن الجميع في باله مواجهة مانشستر سيتي يوم الأربعاء.

وحقق ريال مدريد لقب الدوري الإسباني للمرة 35 في تاريخه بعد الفوز على إسبانيول بأربعة أهداف دون رد.

وقال مارسيلو في احتفالات ريال مدريد بالدوري في ساحة سيبيليس: "إنه لشيء رائع وجميل جدا أن أفعل ذلك وأدخل تاريخ ريال مدريد أفضل ناد في العالم. أشكر سيرجيو راموس الذي اصطحبني إلى هناك مرة واحدة ".

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وأضاف "هذا الاحتفال من أجل للجماهير، فزنا بالدوري قبل عامين ولم نستطع الاحتفال به".

وواصل "الدوري هو نتيجة العمل والفرح والتضحية والكثير من الأشياء. وضعنا كل العوامل معا وتمكنا من الفوز بها من قبل".

وتابع "الاحتفال باللقب مع الجماهير هو أفضل شيء، الحفلة ملك لهم. هذه أعظم فرحة يمكن أن يتمتع بها اللاعب الاحتفال مع معجبيه. مباراة في ملعبك لا يوجد سوى الفرح".

واستكمل "اليوم هو يوم الاحتفال لكننا نعلم أن لدينا مباراة مهمة يوم الأربعاء لا شيء يحدث إذا احتفلنا بشكل جيد اليوم. إنها فرحة لا تصدق أن أرفع الدوري قائدا للفريق".

ويلعب ريال مدريد مع مانشستر سيتي الأربعاء المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوز رجال جوارديولا ذهابا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في ملعب الاتحاد.

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