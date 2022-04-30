بيريز: لا يمكنهم أن يحرموا بنزيمة من الكرة الذهبية.. ولن نبدأ الحديث عن مبابي الآن

السبت، 30 أبريل 2022 - 22:54

كتب : FilGoal

فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد مع كريم بنزيمة

يرى فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أنه لابد من فوز كرم ينزيمة بالكرة الذهبية هذا العام، مشيرا إلى أن الحديث عن مبابي سيبدأ عندما يبدأ التخطيط للموسم الجديد.

وحقق ريال مدريد لقب الدوري الإسباني للمرة 35 في تاريخه بعد الفوز على إسبانيول بأربعة أهداف دون رد.

وقال فلورنتينو بيريز في تصريحات لشبكة "موفي ستار" بعد المباراة: "شعور الناس بالحماس تجاه مبابي؟ لم أفكر في ذلك، عندما نخطط لفريق العام المقبل سنرى".

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وأضاف "أنا أتحدث فقط عندما نفوز بلقب. تحدثت في الرياض وأتحدث هنا، لست من أولئك الذين يسرفون في التحدث. ليس يوم الأربعاء. يمكننا أن نرى بعضنا البعض في باريس (ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا)".

وتابع "أشعر بارتياح كبير لما يفعله المدريديستا. كان الهدف من التخطيط الذي قمنا به هو الفوز بالدوري والفوز بدوري الأبطال".

وواصل قرار تغيير ثنائي قلب الدفاع في الموسم الحالي "هذه قرارات عقلانية، إذا لم تسر على ما يرام في ذلك العام فربما تمضي في العام التالي وما فعلناه فعلناه بضمير حي".

وأكمل عن بنزيمة "كان جيدًا الآن ومنذ قدومه. لا شك في أنه يتعين عليهم منحه جائزة الكرة الذهبية هذا العام . لا يمكنهم أخذها بعيدا".

وأردف عن انتقادات أنشيلوتي "هناك دائما من ينتقد شيئا ما لكن ارتباطه بريال مدريد كان أمرا رائعا بقيمه وبما يمثله وهذا مهم في أي مدرب"

وأتم عن وقت وصول اللاعبين "سيعودون قريبا بالتأكيد وهذا يساعدنا أيضا حتى يتسنى لنا هذا التواصل بين المشجعين واللاعبين من خلال الاحتفال. هذا سيساعدنا يوم الأربعاء أن نفوز ونذهب إلى النهائي. الأربعاء ستكون ليلة ساحرة"

ويلعب ريال مدريد مع مانشستر سيتي الأربعاء المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوز رجال جوارديولا ذهابا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في ملعب الاتحاد.

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