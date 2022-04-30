كورتوا: في برشلونة احتفلوا بالكلاسيكو وكأنهم فازوا بالدوري.. ونأمل أن نلعب نهائي الأبطال

يأمل البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد أن يلعب فريقه نهائي دوري أبطال أوروبا مشيرا إلى أن برشلونة احتفلوا بالكلاسيكو وكأنهم حققوا اللقب ولكن في الفريق الملكي الأمور مختلفة.

وحقق ريال مدريد لقب الدوري الإسباني للمرة 35 في تاريخه بعد الفوز على إسبانيول بأربعة أهداف دون رد.

وقال كورتوا في احتفالات ريال مدريد باللقب "بعد الكلاسيكو البعض احتفل وكأنهم فازوا باللقب وعادوا، لكننا حافظنا على هدوئنا للفوز على سيلتا فيجو في مباراة صعبة ثم خيتافي".

وأضاف "الدوري هو عمل الفريق بأكمله. كلنا نهاجم وندافع، كان يوم إشبيلية هو المفتاح بعد العودة من 2-0. الفوز باللقب قبل أربعة أسابيع على النهاية له الكثير من الجدارة. قدمنا كل شيء منذ البداية للنهاية وكنا منظمين للغاية".

























وواصل "لقد أمضينا عاما رائعا ونأمل أن ننهيها بدوري أبطال أوروبا فلنر ما إذا كان بإمكاننا لعب نهائي آخر. سنخوض مباراة صعبة ويجب ان نكون مستعدين لها".

واستكمل "لم نتمكن من الاحتفال باللقب مع الجماهير قبل عامين بسبب جائحة كورونا والآن تواجدنا مع العائلة والجماهير. كان علينا أن ننهيها اليوم. تم تجهيز كل شيء من قبل الأصدقاء والعائلة والمشجعين. كنا نعلم أننا لا يمكن أن نفشل. وضعنا إسبانيول في مباراة صعبة للغاية في البداية ، لكننا كنا هادئين وبعد الهدف الأول كل شيء كان أسهل".

ويلعب ريال مدريد مع مانشستر سيتي الأربعاء المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوز رجال جوارديولا ذهابا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في ملعب الاتحاد.

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