تشكيل الدوري - عبد الرحمن مجدي يقود هجوم الإسماعيلي.. وثلاثي في وسط طلائع الجيش

السبت، 30 أبريل 2022 - 20:33

كتب : FilGoal

مباراة الإسماعيلي ضد مصر للمقاصة - الصورة من موقع الإسماعيلي

أعلن حمد إبراهيم وطارق الشعري تشكيلي الإسماعيلي وطلائع الجيش لمواجهة الأسبوع 16 من الدوري المصري والمقامة على ملعب جهاز الرياضة العسكري.

ويتواجد الإسماعيلي في المركز الـ17 برصيد 11 نقطة من 15 مباراة.

على الجانب الآخر، يحتل طلائع الجيش 11 برصيد 16 نقطة من 16 مباراة.

أخبار متعلقة
خبر في الجول - تعديل على طاقم تحكيم مباراة الأهلي أمام وفاق سطيف اكتملت مجموعة أنشيلوتي.. ريال مدريد يهزم إسبانيول ويحسم الدوري الإسباني للمرة الـ 35 بعد الهزيمة من أستون فيلا.. نورويتش أول الهابطين للدرجة الأولى الدرجة الثانية - الأوليمبي يتظلم ضد قرار احتساب النقاط لصالح حرس الحدود

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: محمد عادل - محمد هاشم - محمد نصر - عصام صبحي

خط الوسط: عماد حمدي - عمر الوحش - محمد بن خماسة - جان موريل

خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي - محمد الشامي

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد ناصف - محمد أنور - مصطفى الزناري - أحمد عبد الرحمن زولا

خط الوسط: مهند لاشين - عمرو السيسي - محمد جابر

خط الهجوم: رجب عمران - خالد حشادي - أحمد سمير

الإسماعيلي طلائع الجيش
نرشح لكم
مدرب الإسماعيلي: المباريات القادمة بمثابة كؤوس الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع إيسترن كومباني.. القنوات الناقلة والمعلق الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع سيراميكا كليوباترا.. القنوات الناقلة والمعلق موقع الزمالك: المتحدة تمنع شوبير من التعرض للنادي نهائيا بعد شكوى مرتضى دياب يرد على سامي: سنعود لجدول الدوري عند نهاية الدور الأول في هذه الحالة أحمد سامي: إذا لم يتأهل سموحة إلى الكونفدرالية سنلعب الدور الثاني كاملا بلا هدف في الجول يكشف سبب غياب ديانج عن مواجهة سيراميكا كليوباترا قائمة الأهلي – غياب السولية وعبد القادر ولطفي وديانج.. وعودة كوكا أمام سيراميكا كليوباترا
أخر الأخبار
تشكيل الدوري - عبد الرحمن مجدي يقود هجوم الإسماعيلي.. وثلاثي في وسط طلائع الجيش 9 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - تعديل على طاقم تحكيم مباراة الأهلي أمام وفاق سطيف 42 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
بعد الهزيمة من أستون فيلا.. نورويتش أول الهابطين للدرجة الأولى 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
اكتملت مجموعة أنشيلوتي.. ريال مدريد يهزم إسبانيول ويحسم الدوري الإسباني للمرة الـ 35 2 ساعة | الدوري الإسباني
انتهت في إنجلترا - ليدز (0) - (4) مانشستر سيتي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
الدرجة الثانية - الأوليمبي يتظلم ضد قرار احتساب النقاط لصالح حرس الحدود 2 ساعة | الدرجة الثانية
رباعية في ثلث ساعة.. نابولي يسحق ساسولو بستة أهداف 2 ساعة | الدوري الإيطالي
بمشاركة مرموش.. شتوتجارت يتعادل مع فولفسبورج ويزيد بقاءه في الدوري تعقيدا 2 ساعة | الدوري الألماني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي كأس الطائرة - الزمالك (2)-(3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة 2 انتهت نهائي كأس الطائرة -الزمالك (3)-(1).. الأبيض بطل الكأس 3 تقييم صلاح أمام إيفرتون من الصحف الإنجليزية 4 أول تعليق من مرتضى منصور بعد الحكم ضده