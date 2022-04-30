تشكيل الدوري - عبد الرحمن مجدي يقود هجوم الإسماعيلي.. وثلاثي في وسط طلائع الجيش
السبت، 30 أبريل 2022 - 20:33
كتب : FilGoal
أعلن حمد إبراهيم وطارق الشعري تشكيلي الإسماعيلي وطلائع الجيش لمواجهة الأسبوع 16 من الدوري المصري والمقامة على ملعب جهاز الرياضة العسكري.
ويتواجد الإسماعيلي في المركز الـ17 برصيد 11 نقطة من 15 مباراة.
على الجانب الآخر، يحتل طلائع الجيش 11 برصيد 16 نقطة من 16 مباراة.
وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد فوزي
خط الدفاع: محمد عادل - محمد هاشم - محمد نصر - عصام صبحي
خط الوسط: عماد حمدي - عمر الوحش - محمد بن خماسة - جان موريل
خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي - محمد الشامي
وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام
خط الدفاع: محمد ناصف - محمد أنور - مصطفى الزناري - أحمد عبد الرحمن زولا
خط الوسط: مهند لاشين - عمرو السيسي - محمد جابر
خط الهجوم: رجب عمران - خالد حشادي - أحمد سمير
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