الدرجة الثانية - الأوليمبي يتظلم ضد قرار احتساب النقاط لصالح حرس الحدود

أعلن النادي الأوليمبي عن تقدمه رسميا بتظلم أمام اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، اعتراضا على قراره بشأن احتساب نقاط مباراة حرس الحدود والرجاء المطروحي لصالح الأول.

وقال الأوليمبي في بيان رسمي:

تقدم النادي الأوليمبي اليوم بتظلم بالاستئناف علي قرار اتحاد الكرة بشأن قرار مباراة الحرس والرجاء، ونؤكد علي حق النادى الأوليمبي في التظلم والاستئناف في المواعيد الرسمية والقانونية علي تلك القرارات.

وأكد مجلس ادارة النادى بأن الخطوة القادمة هي الاتجاه إلى مركز التسوية والتحكيم بعد الاطلاع علي التحقيقات التي تمت بشأن المباراة.

ماذا حدث؟

تعود الأزمة لشكوى مسؤولي حرس الحدود إلى لجنة المسابقات باتحاد الكرة ضد نادى الرجاء بسبب إشراك لاعب غير مسجل في المباراة التي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد.

وأوضح النادي السكندري أنه تم تقديم هذه الشكوي بعد مرور أكثر من شهرين من المباراة، أي بعد مرور الموعد القانوني لتقديم الشكوي، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر علي الأوليمبي كمنافس، وفقا لما ذكره البيان الصادر عن المركز الإعلامي للنادي الأوليمبي.

وقال إيهاب الكاس عضو مجلس إدارة الأوليمبي في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "توقيت صدور القرار غير مناسب. لدينا مباراة ضد حرس الحدود بعد عيد الفطر وهذا يضر بمعنوياتنا".

وأضاف "لائحة المسابقات تقول أن الاعتراض يتم خلال 48 ساعة من نهاية المباراة، وحرس الحدود لم يقدم مذكرته إلا بعد انتهاء المدة فكيف تم قبول شكواه والبحث فيها"؟

وأوضح "كيف تصدر العقوبة بهذا الضعف بغرامة ألف جنيه وإيقاف 8 أشهر على واقعة تزوير؟ وكيف لا يتم تحويلها إلى النيابة العامة"؟

على الجانب الآخر اعتبر اتحاد الكرة أن واقعة إشراك لاعب الرجاء بأوراق مزورة تعتبر من الأمور التي يجوز الشكوى بشأنها وقت اكتشافها في أي موعد إلى نهاية الموسم.

ويتصدر فريق حرس الحدود المجموعة الثالثة "مجموعة بحري" في دوري الدرجة الثانية برصيد 53 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن فريق الأوليمبي الذي لعب مباراة أقل.

ويستضيف الأوليمبي نظيره حرس الحدود يوم الخميس ٩ مايو ضمن الجولة ٢٦ للمسابقة.

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