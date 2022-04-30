رباعية في ثلث ساعة.. نابولي يسحق ساسولو بستة أهداف

سحق نابولي ضيفه ساسولو بستة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا" ضمن منافسات الأسبوع الخامس والثلاثين للدوري الإيطالي.

بداية صاحب الأرض كانت ساحقة، حيث سجل أول 4 أهداف بين الدقيقتين 7 و21.

الهدف الأول أتى بتوقيع المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي في الدقيقة السابعة بعد تمريرة حاسمة من لورنزو إنسيني.

إنسيني صنع الهدف الثاني أيضا، الذي سجله المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين في الدقيقة 15.

وفي الدقيقة 19 صنع أوسيمين الهدف الثالث، الذي سجله الجناح المكسيكي هيرفينج لوزانو.

وأتى الرابع في الدقيقة 21 بواسطة دريس ميرتينز، بعد تمريرة الظهير ماريو روي.

في الشوط الثاني أضاف ميرتينز الخامس بعد تمريرة من فابيان رويز في الدقيقة 54.

وسجل أمير رحماني الهدف السادس في الدقيقة 80 بعد تمريرة من جيوفاني دي لورنزو.

بينما سجل ساسولو هدفه الوحيد في الدقيقة 87 عن طريق ماكسيم لوبيز بصناعة دومينيكو بيراردي.

الفوز الساحق رفع رصيد نابولي إلى 70 نقطة في المركز الثالث، بفارق 4 نقاط عن ميلان المتصدر الذي سيلاقي فيورنتينا غدا.

على الناحية الأخرى تجمد رصيد ساسولو عند 46 نقطة في المركز العاشر.

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