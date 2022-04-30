مدرب الإسماعيلي: المباريات القادمة بمثابة كؤوس

السبت، 30 أبريل 2022 - 16:36

كتب : محمود عزت

احتفالات لاعبي الإسماعيلي بالفوز على الاتحاد السكندري

تحدث أيمن كمال المدرب المساعد بفريق الإسماعيلي عن عدم وجود بديل عن تحقيق الفوز في قادم المباريات.

وقال كمال في تصريحاته للموقع الرسمي للدراويش: "باقي اللقاءات بمثابة مواجهات الكؤوس، لا تقبل القسمة على اثنين".

وأضاف ”طلائع الجيش فريق مميز وقوي لا يستهان به على الإطلاق، سنعطي المنافس احترامه الكامل، والجهاز الفني بقيادة حمد إبراهيم درس كافة نقاط القوة والضعف بغرض إستغلالها للفوز بالمباراة".

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وأوضح "أعتقد أنه بشهادة الجميع الفريق تحسن وبات منظما، وواجهنا سوء توفيق كبير خلال مواجهة إنبي بعد إهدار أكثر من فرصة محققة“.

وتابع ”اللاعبون لديهم حالة كبيرة من الإصرار والتحفز والجميع هنا على قلب راجل واحد سعيا للخروج من الوضع الحالى وتحسين ترتيب الفريق بجدول المسابقة".

واختتم "أتمنى استمرار الدعم الكامل من الجماهير لرفع الحالة المعنوية للاعبين وهو ما سينعكس على النتائج بشكل إيجابي خلال الفترة المقبلة“.

ويحل الإسماعيلي ضيفا على طلائع الجيش في التاسعة والنصف من مساء اليوم فى ختام جولات الدور الأول ببطولة الدوري المصري الممتاز.

الإسماعيلي أيمن كمال الدوري المصري
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