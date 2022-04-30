تشكيل ليفربول - صلاح وأرنولد على دكة البدلاء أمام نيوكاسل

السبت، 30 أبريل 2022 - 12:32

كتب : FilGoal

ليفربول وفياريال

يجلس محمد صلاح وترينت ألكسندر أرنولد على مقاعد بدلاء ليفربول أمام نيوكاسل في افتتاح الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

وستكون تلك ثالث مباراة لـ صلاح الموسم الجاري يبدأها من على مقاعد البدلاء في الدوري الإنجليزي بعد مباراتي ليستر سيتي وأرسنال.

ويعوض محمد صلاح، الكولومبي لويس دياز في مركز الجناح، بينما يبدأ جو جوميز كظهير أيمن ضمن اختيارات يورجن كلوب المدير الفني للريدز.

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وجاء تشكيل ليفربول:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: جو جوميز – جويل ماتيب – فيرجيل فان دايك – أندرو روبرتسون

الوسط: جوردان هندرسون – جيمس ميلنر – نابي كيتا

الهجوم: ساديو ماني – ديوجو جوتا – لويس دياز

ويجلس على دكة البدلاء: كويمين كيليهير – فابينيو – إبراهيما كوناتي – تياجو ألكانتارا – محمد صلاح – كوريتس جونز – كوستاس تسيميكاس – ألكسندر أرنولد – هارفي إيليوت.

ويحتل الريدز المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 79 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي ولكلاهما مباراة مؤجلة.

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