في الجول يكشف سبب غياب ديانج عن مواجهة سيراميكا كليوباترا

يغيب المالي أليو ديانج عن مواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة 17 من الدوري المصري.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قائمة الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا.

وحسبما علم FilGoal.com فأن سبب غياب ديانج هو الإصابة بكدمة أعلى الركبة.

ديانج خاض الموسم الجاري 26 مباراة بقميص الأهلي في جميع المسابقات سجل هدفا وصنع آخر.

كما اشتكى علي لطفي من كدمة في اليد يغيب بسببها عن اللقاء.

ويغيب أيضا كل من وليد سليمان ومحمود متولي لأسباب فنية.

وكان أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي في النادي قد كشف في وقت سابق تطورات إصابة أحمد عبد القادر وموقف عمرو السولية لاعب وسط الفريق.

وقال أبو عبلة عبر موقع الأهلي الرسمي: "حالة ‏أحمد عبد القادر مطمئنة بعد إصابته في الكتف، ويخضع لبرنامج علاجي ‏وتأهيلي لتجهيزه للمشاركة مع الفريق في التدريبات الجماعية".

وفيما يخص عمرو السولية قال أبو عبلة: "حالة السولية مطمئنة إلى حد كبير ‏بعد شكوى اللاعب من آلام في العضلة الخلفية خلال مباراة طلائع الجيش التي لم يستطع استكمالها".

ويحتل الأهلي المركز الثاني بـ32 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الزمالك المتصدر الذي لعب 3 مباريات أكثر.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثاني عشر بـ17 نقطة من 16 مباراة.

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