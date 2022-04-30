قائمة الأهلي – غياب السولية وعبد القادر ولطفي وديانج.. وعودة كوكا أمام سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع سيراميكا كليوباترا.. القنوات الناقلة والمعلق

موقع الزمالك: المتحدة تمنع شوبير من التعرض للنادي نهائيا بعد شكوى مرتضى

دياب يرد على سامي: سنعود لجدول الدوري عند نهاية الدور الأول في هذه الحالة

أحمد سامي: إذا لم يتأهل سموحة إلى الكونفدرالية سنلعب الدور الثاني كاملا بلا هدف

في الجول يكشف سبب غياب ديانج عن مواجهة سيراميكا كليوباترا

قائمة الإسماعيلي - غياب باهر ودونجا عن مواجهة طلائع الجيش

مؤتمر أحمد سامي: لا يوجد تنسيق والرابطة تضيع عمل الفريق

مؤتمر ألميدا: في المستقبل سنكون الأفضل.. وسعيد بتواجد صبحي سواء انتقل لـ الأهلي أو الزمالك