قائمة الإسماعيلي - غياب باهر ودونجا عن مواجهة طلائع الجيش

ضم حمد إبراهيم المدير الفني لـ الإسماعيلي 24 لاعبا لقائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة طلائع الجيش في ختام الدور الأول من الدوري.

ويغيب عن القائمة باهر المحمدي للمباراة الثالثة على التوالي، بالإضافة إلى محمود عبد العاطي "دونجا" الذي يواصل برنامجه التأهيلي.

وضمت القائمة:

حراسة المرمى: محمد فوزي وعمر رضوان.

الدفاع: عصام صبحي ومحمد بيومي ومحمد هاشم ومحمد نصر ومحمد دسوقي وعمرو الحلواني.

الوسط: عمر الوحش وعماد حمدي ومحمد عادل ومحمد بن خماسة ومحمد مخلوف وحسن ياسين وأحمد مدبولي وعبد الرحمن مجدي ومحمد عبد السميع وأحمد مصطفي وسايكو كونتيه ومدحت فقوسة وجان موريل.

الهجوم: وجيه عبد الحكيم ومحمد الشامي ودييجو فرندناو.

وخسر الدراويش من إنبي في الجولة الـ 16 بهدفين دون رد.

وتجمد رصيد الإسماعيلي عند 11 نقطة يحتل بهم المركز الـ17 في جدول الترتيب وله لقاء مؤجل.

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