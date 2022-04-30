الدرجة الثانية - تغيير اسم وشعار مستقبل وطن

قررت الجمعية العمومية لنادي مستقبل وطن تغيير اسم النادي ليصبح "المستقبل سبورت" بدلا من "مستقبل وطن".

وبحسب المركز الإعلامي للنادي فأن مجلس إدارة النادي برئاسة أشرف رشاد الشريف قرر الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لتغيير اسم وشعار النادي.

ولم يتم الإعلان عن شعار النادي الجديد بعد.

وخطف مستقبل وطن بطاقة التأهل للدرجة الثانية لأول مرة في تاريخه على حساب النجوم.

وتصدر مستقبل وطن ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 66 نقطة بالتساوي مع النجوم، لكن المواجهات المباشرة هي من حسمت تأهل الأول، بعدما انتصر ذهابا وإيابا على النجوم.

وكان الفريق قد تأهل في أول مواسمه من الدرجة الرابعة إلى الثالثة، وسيخوض الموسم المقبل ضمن أندية الدرجة الثانية.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن نادي فيوتشر الذي يلعب في الدوري الممتاز الموسم الجاري مستقلا، ولا علاقة له بنادي مستقبل وطن الذي تأهل لدوري الدرجة الثانية المصري.

وقال حينها محمد حسن المدير الفني لنادي مستقبل وطن في تصريحات لـFilGoal.com: "فريق مستقبل وطن مستمر في القسم الثالث ونسعى للصعود للدرجة الثانية".

وأضاف "نحن تابعون لحزب مستقبل وطن، لكن لا علاقة لننا بنادي كوكاكولا أو نادي فيوتشر".

طالع أيضا:

خاص - حارس وفاق سطيف: الأهلي ليس أقوى كثيرا من الترجي

طبيب الأهلي يكشف مستجدات إصابة السولية وعبد القادر

كارتيرون يكشف حقيقة مفاوضات الاتفاق مع بنشرقي وأوباما

أكثر المباريات التي تشهد إقبالا في كأس العالم 2022