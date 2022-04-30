مؤتمر أحمد سامي: لا يوجد تنسيق والرابطة تضيع عمل الفريق

السبت، 30 أبريل 2022 - 00:36

كتب : FilGoal

أحمد سامي - سموحة والأهلي

أبدى أحمد سامي المدير الفني لـ سموحة رغبته في التواجد بالمربع الذهبي، وأوضح أن "الرابطة تضيع عمل الفريق".

وتراجع سموحة بعد التعادل مع فاركو بنتيجة 0-0 في الجولة 17 من الدوري.

وقال سامي في المؤتمر الصحفي: "نريد أن نتواجد في المربع الذهبي، وهذا هو الهدف الذي نتطلع لتحقيقه".

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وتابع في تصريحات نقلها المركز الإعلامي لفاركو: "حكم المباراة قدم مباراة جيدة لكن هناك كرة لمست يد لاعب فاركو ولم يحتسبها بالإضافة إلى أن الوقت بدل من الضائع كان قليلا".

وواصل "كنا الأفضل في المباراة ووصلنا إلى المرمى وكنا الأشرس ولدينا فرص كثيرة لكنها ضاعت والحمد لله على كل شيء".

وأردف "لو أملك ناديا جماهيريا كان الوضع سيختلف معنا وكنت سأشارك في الكونفدرالية".

وأردف "محمد حليمو لاعب كبير ونتمنى عودته سريعا من الإصابة لكن لدينا حمص لاعب (راجل) ولم نشعر بغياب حليمو".

وأتم "كان الله في عون الرابطة ولا يوجد تنسيق والرابطة تضيع عمل الفريق".

تعادل هو السادس لسموحة والخامس لفاركو في الدوري الموسم الجاري في دربي سكندري مصغر.

وتراجع سموحة للمركز الخامس برصيد 27 نقطة.

فيما ظل فاركو سابعا برصيد 23 نقطة وللمباراة السادسة دون خسارة في الدوري.

سموحة سيواجه الاتحاد في الجولة المقبلة في دربي الإسكندرية، بينما سيلتقي فاركو مع فيوتشر.

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