مؤتمر ألميدا: في المستقبل سنكون الأفضل.. وسعيد بتواجد صبحي سواء انتقل لـ الأهلي أو الزمالك

السبت، 30 أبريل 2022 - 00:24

كتب : هاني العوضي

نونو ألميدا - فاركو

أبدى البرتغالي نونو ألميدا المدير الفني لـ فاركو أن نتائج الفريق ستتحسن في الفترة المقبلة بعد التعادل مع سموحة.

حسم التعادل السلبي رقم 18 في الدوري المصري الموسم الحالي نتيجة مباراة فاركو وسموحة في الجولة 17 على استاد الإسكندرية.

وقال ألميدا في المؤتمر الصحفي: "كالعادة نجحنا في تضييق المساحات على سموحة، ونخلق مساحات لنا، واستطعنا التحكم في مجريات المباراة بشكل جيد".

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وتابع "اللاعبين أدوا بشكل جيد، وكنا نستحق الفوز وحصد الثلاث نقاط اليوم، وفريق سموحة كان يلعب على الكرات الطولية ومواقف الواحد ضد واحد لكن أغلقنا المساحات عليهم".

وأردف "سعيد بالفريق لأننا منظومة متكاملة، ونحاول أن نلعب بطريقة لعب جديدة ومختلفة ولكن نحتاج وقت وفي المستقبل سوف نكون الأفضل".

وأكمل "اللاعبون يتحسنوا في آخر 30 دقيقة، ويشعرون أنهم ليسوا محظوظين".

وأضاف "اللاعبون كان حظهم سيء، ومباراة الزمالك كان يستطيع شريف أن يسجل هدفا ولكن مرت فوق العارضة، ومباراة المحلة خلقنا فرصتين وكنا سوف نحصد الثلاث نقاط".

وأردف "نحن نساعد أحمد شريف على أن يكون من أفضل المهاجمين خلال الفترة القادمة وسوف نعمل على ذلك".

وتطرق للحديث عن محمد صبحي قائلا: "صبحي لاعب محترف، وأنا سعيد بتواجده معنا وسواء انتقال للأهلي أو عاد للزمالك فهو لاعب محترف وسوف يكون له شأن في المستقبل هو وجميع لاعبو فاركو ".

وأتم "عقلية اللاعبون في فاركو هي إنهم يريدون الفوز دائما، ولكن العمل يأتي بأننا بجمع نقطة تلو الأخرى، ولكن كل مباراة نلعب على الثلاث نقاط، وحاربنا حنى النهاية ونستحق الثلاث نقاط وكنا الأفضل في المباراة".

تعادل هو السادس لسموحة والخامس لفاركو في الدوري الموسم الجاري في دربي سكندري مصغر.

وتراجع سموحة للمركز الخامس برصيد 27 نقطة.

فيما ظل فاركو سابعا برصيد 23 نقطة وللمباراة السادسة دون خسارة في الدوري.

سموحة سيواجه الاتحاد في الجولة المقبلة في دربي الإسكندرية، بينما سيلتقي فاركو مع فيوتشر.

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