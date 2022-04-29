مؤتمر أرتيتا: ساكا يتعافى بشكل جيد.. وبيليرين ضمن خططنا

تحدث ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال عن المواجهة المرتقبة أمام ويستهام ضمن الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي.

ويستعد أرسنال صاحب المركز الرابع برصيد 60 نقطة لمواجهة ويستهام سابع الترتيب برصيد 52 نقطة.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي: " بارتي يسير بشكل جيد لكنه تعرض لإصابة كبيرة ولا أتوقع منه التعافي سريعا لرؤيته مرة أخرى هذا الموسم، تومياسو يتحدد مصيره قبل ساعات من المباراة، ساكا تعافى بشكل جيد وآمل تواجده".

وتابع " تشاكا وجد الكثير من الدعم هنا والأشياء التي حدثت في حياته الشخصية جعلت منه أفضل إنه أب الآن ويمرة بفترة جيدة بعد كثير من اللحظات الصعبة".

وعلق أرتيتا على مستقبل هيكتور بيليرين: "أي لاعب لديه التزام تعاقدي معنا هو لاعبنا وندرس موقفه في خططنا وكيف يمكن أن يستفيد منه الفريق".

وانتقل بيليرين إلى صفوف ريال بيتيس في إعارة جافة يعود بعدها لأرسنال عقب نهاية الموسم ولا يوجد بنود أحقية الشراء.

وعن تسديد ساكا لركلات الجزاء قال: "إذا حصلنا على ركلة جزاء مجددا سيسددها ساكا وآمل أن ينجح في تسجيلها".

وواصل "تحدثت مع ساكا عقب عودته مباشرة من مباراة نهائي كأس أوروبا لقد حصل على الدعم والمساعدة اللذين احتاجهما للتغلب على هذا الموقف ومن ثم يعود الأمر إليه ولعائلته بشأن كيفية تعافيه أيضا".

وعن إمكانية تغيير خطط الانتقالات وفقا للمشاركة الأوروبية بالموسم المقبل قال أرتيتا: " الأمر ليس سهل ولكن الخطة واضحة".

ويشهد الدوري الإنجليزي صراعا شرسا بين مانشسترسيتي وليفربول على تحديد بطل الدوري فيما تتنافس أندية أرسنال وتوتنام و مانشستر يونايتد على المركز الرابع بحثا عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

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