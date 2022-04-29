رابطة الأندية: تحديد المشاركين في البطولات الإفريقية بنهاية الدور الأول من الدوري

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية عن تحديد هوية الفرق المشاركة في البطولات الإفريقية للموسم المقبل بنهاية الدور الأول من الموسم الجاري من الدوري المصري.

وتحدث أحمد دياب لقناة "أون تايم سبورتس 2" قائلا: "لدينا معضلة لأن الموسم الحالي نعالج تراكمات أربعة مواسم سابقة منهم موسم تقف بسبب فيروس كورونا".

وواصل "إقامة الموسم خارج تاريخ الأجندات العالمية يؤثر علينا سلبا وهذه رواسب نحاول علاجها خلال موسمين وأن يبدأ الموسم الخاص بنا في المواعيد الطبيعية لمصلحة الكرة المصرية".

وعن موعد نهاية الموسم الجاري قال: "ربما يكون 30 أغسطس أو بعد ذلك بأيام قليلة".

أما عن موعد نهاية الموسم الجديد من الدوري أوضح "سنحاول أن ننهيه في شهر يوليو، حتى يكون الموسم بعد المقبل مواعيده طبيعي مع العالم كله".

وبسؤاله عن كيفية تحديد الفرق الأربعة المشاركين في البطولات الإفريقية الموسم المقبل أجاب أحمد دياب "لدينا بندا في لائحة المسابقات ينص على إرسال أسماء الفرق المشاركة في البطولات الإفريقية الموسم المقبل بنهاية الموسم الجاري من الدوري".

وتابع "كنا نعرف أن ذلك الأمر سيحدث لأنه من الصعب إنهاء الموسم قبل 30 يونيو لذا يجب علينا تحديد الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية قبل ذلك الموعد".

وأردف "بنهاية الدور الأول أصحاب أول أربعة مراكز سيتأهلون لدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية".

وأتم رئيس رابطة الأندية حديثه قائلا: "سينتهي الدور الأول وكل الفرق خاضت نفس عدد المباريات كي يكون تحديد المتأهل للبطولات الإفريقية حدث بشكل عادل ولذلك تم تحديد كل مواعيد المباريات المؤجلة".

وترتيب الدوري المصري حاليا هو كالتالي:

1- الزمالك 38 نقطة وخاض 16 مباراة

2- الأهلي 32 نقطة وخاض 13 مباراة

3- بيراميدز 29 نقطة وخاض 14 مباراة

4- سموحة 26 نقطة وخاض 15 مباراة

5- فيوتشر 25 نقطة وخاض 15 مباراة