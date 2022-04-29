المصري يتقدم باحتجاج لاتحاد الكرة ضد الحكم محمد معروف ويطلب عدم تواجده في مبارياته

أعلن المصري تقدمه باحتجاج خلال الساعات المقبلة لدى اتحاد الكرة ضد الحكم محمد معروف الذي أدار لقاء الفريق في الجولة 16 من الدوري ضد الزمالك.

وفاز الزمالك على ضيفه المصري بهدفين لهدف مساء الخميس في ملعب برج العرب في الجولة 16 من الدوري المصري.

وأوضح عاطف مبروك نائب رئيس المصري في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية للنادي عبر موقع "فيسبوك" أن معروف تغاضى عن طرد محمود حمدي "الونش" عقب تدخله على أوستن أموتو رغم استدعاء تقنية الفيديو له.

وأكد مبروك أن هدف تعادل الزمالك جاء من ركلة حرة رغم عدم وجود خطأ لصالح الزمالك.

وأشار نائب رئيس المصري إلى أن المصري لا يسعى سوى للحفاظ على حقوقه.

وجاء بيان المصري كاملا كالتالي:

المصري يتقدم باحتجاج رسمي ضد محمد معروف حكم مباراته أمام الزمالك ويطالب بعدم ادارته مستقبلًا لأي من مباريات المصري

يتقدم النادي المصري خلال الساعات القليلة المقبلة باحتجاج رسمي للاتحاد المصري لكرة القدم ضد محمد معروف حكم مباراة الزمالك والمصري التي أقيمت مساء الخميس والتي انتهت بفوز الزمالك بهدفين لهدف.

صرح بذلك الأستاذ عاطف مبروك نائب رئيس النادي والمشرف العام على الفريق الأول ، مؤكدًا أن ادارة النادي المصري ستطالب في احتجاجها بعدم اسناد أية مباريات مقبلة للحكم محمد معروف والذي تغاضى في مباراة اليوم عن طرد محمود حمدي الونش مدافع الزمالك الذي عرقل أوستين أموتو وهو في طريقه للانفراد بالمرمى وذلك رغم استدعاء حكام الفار له لإعادة النظر في قراره الغريب ، مضيفًا أن الحكم احتسب ركلة حرة مباشرة للزمالك على حدود منطقة جزاء المصري وهي الركلة التي تم منها احراز هدف التعادل للزمالك ، رغم أن عدد من خبراء التحكيم أشاروا أن الكرة ليست بها ثمة خطأ على لاعب المصري.

وأشار الأستاذ عاطف مبروك أن النادي المصري لا يسعى سوى للحفاظ على حقوق ناديه وجماهيره العظيمة التي باتت تشعر بالظلم من القرارات الغريبة للحكم محمد معروف والذي أفرط كذلك في منح لاعبي المصري عدد كبير من الكروت الصفراء وسط تغاضيه التام عن عدد من أخطاء لاعبي الزمالك.

وتجمد رصيد المصري عند 19 نقطة يحتل بهم المركز التاسع بعدما خاض 14 مباراة.