طائرة خاصة تنقل وفاق سطيف لمواجهة الأهلي

الجمعة، 29 أبريل 2022 - 14:41

كتب : FilGoal

وفاق سطيف - الصور من موقع كاف

خصصت السلطات الجزائرية طائرة خاصة لنقل فريق وفاق سطيف إلى القاهرة استعداد لمواجهة النادي الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي نظيره وفاق سطيف بينما يلتقي الوداد المغربي مع بترو أتليتكو الأنجولي في نصف النهائي الآخر.

وقال شرف الدين عمارة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم بحسب صحيفة "النهار": "السلطات العليا قررت تخصيص طائرة لنقل وفاق سطيف إلى مصر تحسبا لمواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا".

أخبار متعلقة
رئيس وفاق سطيف: نواجه الأهلي بدون ضغوطات مدرب سطيف لـ في الجول: موسيماني من الأفضل في تاريخ إفريقيا.. ولم أشك في تأهل الأهلي عبد الحفيظ: سطيف يقدم نتائج مبهرة خارج ملعبه.. ولا يوجد مباراة سهلة في إفريقيا مدرب وفاق سطيف لـ في الجول: تخطي الترجي يجعلنا نطمح للقب.. ندرك قوة الأهلي ولدينا أفضلية

وستكون مباراة الذهاب في نصف النهائي أحد يومي 6 أو 7 مايو المقبل في مصر على استاد الأهلي WE السلام.

أما مباراة الإياب في ملعب 8 يوليو بالجزائر، فسيكون أحد يومي 13 أو 14 مايو.

وفاز الأهلي على الرجاء بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع مباراتين الذهاب والإياب، فيما فاز وفاق سطيف على الترجي بهدف.

طالع أيضا

قرار من رابطة الأندية لتحديد المشاركين في البطولات الإفريقية

احتجاج من المصري على حكم مباراته ضد الزمالك

نحو وقف البكاء على المواهب المسكوبة

إغلاق كامب نو

وفاق سطيف النادي الأهلي دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
الكشف عن حكام مباراة الأهلي أمام وفاق سطيف الهلال السوداني يعلن التصعيد القانوني بعد تسريبات نائب رئيس المريخ مصدر من المكتب التنفيذي لـ في الجول يكشف الأقرب لاستضافة نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية رئيس وفاق سطيف: نواجه الأهلي بدون ضغوطات مصدر من كاف لـ في الجول: نظام الذهاب والإياب لـ نهائي الأبطال كان خيارا مطروحا ولكن 11 مباراة في 4 بطولات - أجندة مباريات الأهلي في مايو ويونيو بعد الإنجازات المحلية والإفريقية.. بترو أتلتيكو يجدد تعاقد مدربه دوري أبطال إفريقيا - لاعب واحد من الأهلي في التشكيل المثالي لإياب ربع النهائي
أخر الأخبار
الكشف عن حكام مباراة الأهلي أمام وفاق سطيف 3 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مؤتمر أرتيتا: ساكا يتعافى بشكل جيد.. وبيليرين ضمن خططنا 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في الجول يكشف – كيف تم إيقاف أوباما رغم عدم حصوله على إنذار أثناء مشاركته ضد المصري 57 دقيقة | الدوري المصري
طائرة خاصة تنقل وفاق سطيف لمواجهة الأهلي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
أسوان يطلب تعديل مباراته ضد الألومنيوم بسبب الزمالك ساعة | الدرجة الثانية
مؤتمر أنشيلوتي: ما قاله بوكيتينو عن بقاء مبابي؟ المدربون لا يقولون الحقيقة 2 ساعة | الدوري الإسباني
أبراهام عن مغادرته تشيلسي: رأيت صلاح ولوكاكو ودي بروين رحلوا ليصبحوا الأفضل في العالم 2 ساعة | الدوري الإيطالي
رانجنيك مديرا فنيا لمنتخب النمسا.. ومانشستر يونايتد يوضح موقفه 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي كأس الطائرة - الزمالك (2)-(3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة 2 موعد مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وترتيب المباراتين 3 انتهت في نهائي كأس الكرة الطائرة - الأهلي (0) 21-25 (3) الزمالك.. الأبيض يحسم الموقعة الأولى 4 انتهت في إفريقيا - الأهلي (1) (1) الرجاء.. نسر الأهلي في المربع الذهبي