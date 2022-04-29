طائرة خاصة تنقل وفاق سطيف لمواجهة الأهلي

خصصت السلطات الجزائرية طائرة خاصة لنقل فريق وفاق سطيف إلى القاهرة استعداد لمواجهة النادي الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي نظيره وفاق سطيف بينما يلتقي الوداد المغربي مع بترو أتليتكو الأنجولي في نصف النهائي الآخر.

وقال شرف الدين عمارة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم بحسب صحيفة "النهار": "السلطات العليا قررت تخصيص طائرة لنقل وفاق سطيف إلى مصر تحسبا لمواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا".

وستكون مباراة الذهاب في نصف النهائي أحد يومي 6 أو 7 مايو المقبل في مصر على استاد الأهلي WE السلام.

أما مباراة الإياب في ملعب 8 يوليو بالجزائر، فسيكون أحد يومي 13 أو 14 مايو.

وفاز الأهلي على الرجاء بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع مباراتين الذهاب والإياب، فيما فاز وفاق سطيف على الترجي بهدف.

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