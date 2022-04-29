مؤتمر كلوب: تجديد تعاقدي إشارة لصلاح وماني.. ورسالة لمحلل أداء نيوكاسل

هل يؤمن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بأن تجديد تعاقده سيساهم في إبقاء محمد صلاح وساديو ماني مع الفريق؟ المدرب الألماني يجيب.

وأعلن ليفربول تجديد تعاقد كلوب لينتهي في عام 2026 بدلا من العقد السابق الذي كان ينتهي في 2024.

فيما ينتهي تعاقد صلاح وماني في صيف عام 2023.

وتحدث كلوب في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "كان من الهام تجديد تعاقدي الآن، فهذا يجعل العديد من الناس يعرفون مبكرا ماذا سنفعل وهذا أمر جيد قبل سوق الانتقالات".

وشدد "لا يمكن أن نضمن النجاح لكننا نضمن الثبات".

وعن صلاح وماني وهل يؤثر تجديد تعاقده عليهما للتجديد هما الآخرين أجاب "هذا سؤال يمكن توجيهه أكثر للاعبين".

وأضاف "أن تعرف من هو مدرب والجهاز الفني فهذا أمر هام، لا يوجد أي شيء مضمون بنسبة 100% في العمل ولكنني الآن سأبقى هنا لفترة أطول".

وأردف "إن كان تجديد تعاقدي علامة إيجابية للاعبين فهذا عظيم، لكنني لا أعتقد أن هذا سيكون العامل الحاسم، فهذه حياتهما".

وأكمل "نحن أردنا أن نضمن للجميع الذين يودون البقاء هنا ماذا سيتوقعونه في المستقبل".

وعن شعوره عقب التجديد قال: "أنا سعيد لتواجدي هنا فهذا النادي يقدم الكثير ونحن نبني حاليا مدرج جديد وهذه علامة أننا لن نتوقف عن التطوير".

وتابع "هذه مجرد البداية فقط كي أكون أمينا، ويجب أن نستمتع بالرحلة فالرحلة عظيمة حتى الآن".

وعن إمكانية الفوز بالرباعية قال: "هذا ليس تهديدا لكن هذه هي البداية وسنسعى للفوز".

وواصل "لا يمكن أن ننتظر لعشر سنوات لخلق الذكريات، يجب أن نقوم بالأمر الآن، يجب أن نستمتع بالرحلة، لا نعرف إن كنا سنفوز بأي شيء لكن في اللحظة الحالية فإننا نفعل كل ما لدينا لنحصد كل شيء ممكن من الموسم".

وأردف "العامين الماضيين كانا في قمة الصعوبة بسبب فيروس كورونا واعتقدنا أن كل شيء انتهى لذا يجب أن نستمتع باللحظات الحالية".

وأكمل "نحن نشعر أننا في وسط شيء ما لسنا في النهاية، وعندما تكون في وسط شيء ما فأنت ترغب في الوصول للنهاية وأتمنى أن يكون مكانا مشمسا".

وعن لقاء نيوكاسل قال ساخرا: "لديهم مسيرة مميزة مؤخرا ومدرب لعب دورا كبيرا في تحسنهم هو إيدي هاوي، لقد ضموا كذلك أحد محللينا وهو مارك ليلاند وهذا لعب دورا كبيرا، وأقول له إن كنت تشاهد المؤتمر فإننا سنلعب بطريقة مختلفة الآن".

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

فيما يأتي نيوكاسل تاسعا بـ43 نقطة.

وتقام المباراة في ملعب سانت جيمس بارك ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

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