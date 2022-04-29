الهلال السوداني يعلن التصعيد القانوني بعد تسريبات نائب رئيس المريخ

الجمعة، 29 أبريل 2022 - 11:11

كتب : محمد عبد العظيم

فريق الهلال قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

أعلن الهلال السوداني رسميا نيته اتخاذ خطوات تصعيدية قانونية عبر القنوات الرسمية على خلفية الفيديو المسرب لنائب رئيس غريمه التقليدي المريخ.

وقال محمد أحمد نائب رئيس المريخ في الفيديو إن الأهلي وعد ناديه بالتساهل في إحدى مباراتي الناديين وبمنح الأخير لاعبين في سوق الانتقالات مقابل الموافقة على خوض المواجهتين في القاهرة وليس واحدة في مصر وأخرى في السودان.

وأوضح الهلال في بيانه المنشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه كلف نخبة من كبار القانونيين لصياغة مذكرة تحفظ العدالة وتضمن شرف المنافسة الإفريقية.

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وأكد الهلال عدم نيته التفريط في حقه والمساس بسمعته.

وكان المريخ أصدر بيانا في وقت سابق خير أكد فيه عدم صحة ما قيل في الفيديو المسرب مخيرا نائبه بالتالي:

1 - الاعتذار لجمهور المريخ والاعتراف بكذبه

2 - التقدم بالاستقالة

3 - الخضوع لمجلس محاسبة حسب اللوائح"

وفاز الأهلي مرتين على المريخ في دور المجموعات واحتل وصافة ترتيب المجموعة الأولى بينما ودع الأخير.

وواصل الأهلي مشوار حفاظه على اللقب بإقصاء الرجاء المغربي من الدور ربع النهائي.

وسيلعب الأهلي ضد وفاق سطيف الجزائري في نصف النهائي.

ويسعى المارد الأحمر للتتويج باللقب للمرة الثالثة تواليا ليرفع رصيده إلى 11 لقبا.

ولم ينجح فريق في تاريخ البطولة في الفوز باللقب 3 مرات متتالية.

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